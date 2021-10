Joe & Mac: il ritorno dei cavernicoli

Chiunque sia cresciuto con i 16 bit avrà di sicuro giocato alle avventure di Joe & Mac, ora pare che i due cavernicoli stiano per approdare ai giorni nostri

A dirlo sono proprio i ragazzi di Microids e di Mr Nutz Studio, i fautori dello “scongelamento” dei due simpatici cavernicoli di nome Joe & Mac apparsi per la prima volta su SNES, NES, Game Boy, Sega Mega Drive ed altre console dell’epoca. Ma cerchiamo di procedere con un po’ di calma.

Joe & Mac: molto più di un semplice remake

Negli ultimi anni di remake se ne sono visti a bizzeffe, basti pensare a MediEvil, Alex Kidd, Crash Bandicoot, Spyro, Final Fantasy e così via, ma le avventure in 16 bit non hanno mai smesso di emozionare come testimoniano le numerose mini console uscite in questi anni.

Joe & Mac sono dunque dello stesso parere e sono pronti per riapprodare sulla collezione di giochi SNES per Nintento Switch Online il prossimo anno con una versione rimasterizzata e migliorata della loro precedente avventura che prenderà il nome di Caveman Ninja.

Sono stati poi gli stessi ragazzi della Microids ha dire che si tratterà di ben più di un remake visto che verranno aggiunti nuove funzionalità, come una modalità avventura tutta nuova, e soprattutto molti altri livelli dove sbizzarrirsi nel loro folle mondo preistorico.

Insomma, se siete venuti su a pane e prodotti come Ryu il ragazzo delle caverne oppure Tombi! per la prima PlayStation, allora è molto probabile che questo titolo sia adatto alle vostre esigenze ed ai vostri gusti da videogiocatori.

