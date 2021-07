ITALY Land of Wonders: lanciato il gioco della Farnesina

Tramite comunicato stampa, è stato annunciato un videogioco per far conoscere l’Italia lanciato direttamente dalla Farnesina: scopriamo insieme ITALY Land of Wonders

L’Italia ha vinto gli Europei di Calcio, è arrivata in finale a Wimbledon e sta ora combattendo la sua scalata di gloria alle Olimpiadi di Tokyo. Insomma, nonostante non sia stato un anno e mezzo particolarmente felice, ci ritroviamo a vivere un momento molto importante della nostra storia, specialmente nel panorama internazionale. Far conoscere il nostro paese, la sua storia e le sue terre diventa quindi di fondamentale importanza. E proprio per questo motivo, tramite comunicato stampa, la Farnesina ha annunciato di aver lanciato ITALY Land of Wonders, il videogioco per far conoscere l’Italia, il suo patrimonio culturale e le sue meraviglie al pubblico straniero. Un titolo adatto ai grandi e ai piccoli, che racconta la bellezza e la tradizione del nostro Paese in maniera interattiva e divertente. Il gioco è completamente gratuito e disponibile in 11 lingue su iOS e Android.

Elio è l’anziano guardiano del faro che, ogni mattina, con l’aiuto di 20 scintille recuperate nel corso della notte dalle 20 regioni d’Italia, accende il sole. Il giocatore viene convocato ai piedi del faro dall’anziano, che gli chiede aiuto nell’espletare quel gravoso compito. Nel corso dell’avventura incontrerà cinque custodi che lo guideranno alla scoperta di Natura, Gastronomia, Arte, Spettacolo e Design, i cinque settori fondamentali del nostro patrimonio culturale. Prima di giungere al termine della sua avventura, però, dovrà affrontare ben 100 avvincenti livelli pieni di puzzle, ognuno con la sua ricostruzione 3D di un luogo simbolo dei tesori dell’Italia. Vi lasciamo al trailer di annuncio.

Lorenzo Angeloni, Direttore Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha affermato:

Il mercato dei giochi mobile è divenuto ormai uno dei canali di maggiore diffusione di contenuti, anche di quelli più alti e culturali. Nel mondo post-pandemico, è nostro dovere cogliere ogni occasione, sfruttare ogni mezzo per promuovere il nostro Paese e le sue eccellenze nel mondo. Lo facciamo dunque anche con questa modalità – fortemente innovativa per il nostro Ministero e per la pubblica amministrazione italiana in generale: una modalità di comunicazione in cui crediamo moltissimo. Ci rivolgiamo a giovani e giovanissimi: con ‘Italy. Land of wonders’ il nostro obiettivo è far appassionare i ragazzi di tutto il mondo al nostro Paese e alle sue bellezze, costruire un senso di familiarità che li possa guidare, un domani, alla scoperta vera e propria dei nostri territori e dei nostri prodotti. ‘Italy. Land of Wonders? non è solo un gioco divertente per telefonini – è un vero e proprio prodotto del Made in Italy, che unisce sapientemente cultura e alta tecnologia. Immergetevi nell’atmosfera del nostro Paese: è un’avventura alla portata di tutti per scoprire la bellezza, la creatività e il gusto dell’Italia

