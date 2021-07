Italian Video Game Awards 2021: ecco i vincitori

Sono stati celebrati di recente, nel Museo delle Navi Antiche di Pisa, gli Italian Video Game Awards 2021: vediamo di seguito in quest’articolo le categorie, le nomination e i vincitori di questo evento

Nella giornata di ieri si sono svolti, presso il Museo delle Navi Antiche di Pisa, gli Italian Video Game Awards 2021. Per chi non lo sapesse, la cerimonia, organizzata da IIDEA e Toscana Film Commission nell’ambito dell’evento business to business First Playable, e sponsorizzata da Xsolla, ha come scopo quello di celebrare i videogiochi made in Italy, puntando i riflettori sui studi di sviluppo del nostro paese per favorirne la popolarità internazionale. Vediamo quindi di seguito quali sono le categorie, le nomination e infine i vincitori degli Italian Video Game Awards 2021.

Italian Video Game Awards 2021: categorie, nomination e vincitori

Cinque in totale le categorie verso le quali la giuria si è espressa, formata da varie figure di spicco dell’industria tra sviluppatori e giornalisti: in ordine tali categorie sono Best Italian Game, Best Italian Debut Game, Best Innovation e le due nuove categorie senza nomination Outstanding Italian Company e Outstanding Individuale Contribution.

Mentre i due ultimi premi sono stati attribuiti rispettivamente a Santa Ragione (team di sviluppo autore, tra la altre cose, di Fotonica, Milky Way Prince e Wheels of Aurelia) e a Mauro Fanelli (CEO di MixedBag Srl, società di sviluppo di videogiochi situata a Torino), potete le nomination e i rispettivi vincitori per le prime tre categorie di questi Italian Video Game Awards 2021 di seguito.

Best Italian Game

A Painter’s Tale: Curon 1950 – Monkeys Tales Studios

Beyond Your Window – Team SolEtude

Griefhelm – Johnny Dale Lonack

Promesa – Eremo

Redout: Space Assault – 34BigThings

Best Debut Game

Beyond Your Window – Team SolEtude

Griefhelm – Johnny Dale Lonack

Milky Way Prince – The Vampire Star – Eyeguys

Promesa – Eremo

Willy Morgan and the Curse of Bone Town – Imaginary Labs

Best Innovation

A Painter’s Tale: Curon 1950 – Monkeys Tales Studios

Change Game – Melazeta

Fly Punch Boom! – Jollypunch Games

Griefhelm – Johnny Dale Lonack

Promesa – Eremo

