Italian Esports Awards: tutte le nomination del 2021

L‘associazione IIDEA ha annunciato le nomination 2021 per gli Italian Esports Awards che si terranno a ottobre

IIDEA, L’associazione che rappresenta l’industria videoludica italiana, ha annunciato le nomination degli Italian Esports Awards 2021, un premio dedito a celebrare i protagonisti del mondo degli eSports. La cerimonia di premiazione si svolgerà il prossimo martedì 5 ottobre alle ore 19 sul palco di Sala Fucine all’interno di OGT Torino. Lo show potrà essere seguito anche su Twitch sul canale di Round One. Scopriamo dunque le varie nomination.

Italian Esports Awards 2021: tutte le nomination

La giuria degli Italian Esports Awards sarà composta da 5 esperti del settore, che saranno: Massimiliano di Marco, reporter de La Gazzetta dello Sport, Ivan Grieco, caster e professional host, Francesco “Deugemo” Lombardo, esports reporter, Filippo Pedrini, Early Stage VC & Senior Business Development di Magnet, e Sara “Kurolily” Stefanizzi, variety streamer. Le categorie in gara invece sono 7: Best Italian Team, Best Italian Player, Best Italian Caster, Best Italian Content Creator e Esports Game of the Year, oltre alle novità del 2021 Best Italian Event e Best Italian Commercial Activation.

Best Italian Team : Exeed, Macko Esports, QLASH, Reply Totem e Samsung Morning Stars

: Exeed, Macko Esports, QLASH, Reply Totem e Samsung Morning Stars Best Italian Player : Alessio “Aqui” Aquilano, Daniele “Danipitbull” Pinto, Ettore “Ettorito” Giannuzzi, Riccardo “Reynor” Romiti e Valerio Gallo

: Alessio “Aqui” Aquilano, Daniele “Danipitbull” Pinto, Ettore “Ettorito” Giannuzzi, Riccardo “Reynor” Romiti e Valerio Gallo Best Italian Content Creator : Dario “Moonryde” Ferracci, Francesco “Cydonia” Cilurzo, Giorgio “Pow3R” Calandrelli, Thomas “Hal” Avallone e Cristiano “ZanoXVII” Spadaccini

: Dario “Moonryde” Ferracci, Francesco “Cydonia” Cilurzo, Giorgio “Pow3R” Calandrelli, Thomas “Hal” Avallone e Cristiano “ZanoXVII” Spadaccini Best Italian Caster : da Emiliano “Moonboy” Marini, Filippo “Etrurian” Burresi, Roberto “Kenhren” Prampolini, Roberto “Slimoo” Zappia e Lapo “Terenas” Raspanti

: da Emiliano “Moonboy” Marini, Filippo “Etrurian” Burresi, Roberto “Kenhren” Prampolini, Roberto “Slimoo” Zappia e Lapo “Terenas” Raspanti Esports Game of the Year : Brawlstars, FIFA21, League of Legends, Rainbow Six Siege e Valorant

: Brawlstars, FIFA21, League of Legends, Rainbow Six Siege e Valorant Best Italian Event : eSerieA TIM, League of Legends PG Nationals, PogChampsIT, Rainbow Six Siege PG Nationals e Red Bull Campus Clutch

: eSerieA TIM, League of Legends PG Nationals, PogChampsIT, Rainbow Six Siege PG Nationals e Red Bull Campus Clutch Best Italian Commercial Activation: Machete Gaming x McDonald’s per la McDelivery GGang, Lavazza x Fnatic con la campagna Icons of Italy, la collaborazione tra il PG Nationals di League of Legends e buddybank, il binomio Pow3R x Adidas e ProGaming x Flowe

Quest’anno ci sarà inoltre la categoria People’s Choice: Esport Game of the Year, in cui il pubblico potrà scegliere il proprio gioco preferito tra i vari titoli dedicati all’eSport. La votazione avverrà sul sito degli Italian Esports Awards e sarà possibile partecipare alla votazione fino al 5 ottobre, giorno della premiazione ufficiale.

