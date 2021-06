It Takes Two: ottimi risultati per quanto riguarda le vendite

It Takes Two, il titolo d’avventura cooperativa di Hazelight, ha stabilito un ottimo risultato di vendite, ve ne parliamo in questa news

Sarebbe proprio il caso di dirlo: “Ben fatto, Hazelight!”. Il motivo? Ve lo spieghiamo immediatamente: It Takes Two, l’avventura cooperativa della stessa Hazelight Games ed EA, ha superato l’impensabile e rispettabile quota di 2 milioni di copie dalla sua uscita del 26 marzo. Insomma, davvero un ottimo risultato (ci sentiamo di dire meritato indubbiamente) che non può che rendere orgogliosa la casa di sviluppo svedese. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

It Takes Two: ottimi risultati per le vendite, ecco le dichiarazioni rilasciate al riguardo dagli sviluppatori

Un mese dopo l’uscita, è stato annunciato che It Takes Two aveva venduto 1 milione di copie, quindi tra il 25 aprile e oggi si il titolo si è “spostato in avanti” di un altro milione, lo sviluppatore Hazelight ha condiviso la notizia delle vendite del gioco su Twitter. Lo stesso sviluppatore ha affermato di essere “stupito dalla passione” che i giocatori hanno mostrato per il gioco. Ha anche detto che il team “non potrebbe essere più felice” vedere così tanti fan dell’avventura cooperativa.

Il gioco cooperativo segue Cody e May, una coppia sull’orlo del divorzio. In esso, dovranno imparare come superare le loro differenze e lavorare insieme come uno. I due protagonisti sono stati trasformati in bambole da un incantesimo e intrappolati in un “mondo fantastico”, dove dovranno affrontare imprevedibilità e sfide per salvare la loro relazione.

Nel gioco vi troverete a cooperare con gli amici in una varietà di sfide di gioco bizzarre come pilotare un paio di mutande o fare i DJ in un club. In questo nostro articolo di qualche tempo fa vi abbiamo riassunto tutti i punti principali del gioco e cosa sapere prima di iniziare a giocare.

Vi ricordiamo, infine, che It Takes Two è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam e Origin. Tutti i giocatori che possiedono il gioco su console di ultima generazione possono aggiornare il gioco su PS5 o Xbox Series X/S gratuitamente.

Vi ricordiamo, infine, che It Takes Two è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC tramite Steam e Origin. Tutti i giocatori che possiedono il gioco su console di ultima generazione possono aggiornare il gioco su PS5 o Xbox Series X/S gratuitamente.