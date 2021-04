It Takes Two è già in sconto: scoprite con noi dove acquistarlo!

It Takes Two, il nuovissimo titolo completamente cooperativo di Hazelight Studios, è recentemente uscito su tutte le piattaforme e in questo articolo vi spieghiamo come acquistarlo in sconto

Josef Fares ha recentemente visto arrivare, sugli scaffali di tutto il mondo, il suo nuovo titolo completamente votato alla cooperazione. Annunciato durante un EA Play dello scorso anno, It Takes Two nasce proprio dalla mente del creatore di A Way Out e focalizza l’attenzione sulla collaborazione fra due giocatori in split screen locale o online. Vi abbiamo parlato di cosa sapere prima di iniziare a giocarlo, e il titolo sembra aver già riscosso un gran successo sia da parte del pubblico sia della critica, ottenendo valutazioni più che ottime. Cody e May sono una coppia sposata ormai in crisi da tempo che, a causa delle preghiere (o del maleficio, fate voi) della loro piccola bambina, si ritrovano incastrati in uno strano mondo rinchiusi in un corpo di latta ed uno di legno. Il loro obiettivo sarà quello di superare le difficoltà del loro rapporto per uscirne indenni e ritrovare la serenità.

Le loro menti si ritrovano infatti trasportate all’interno di due pupazzi realizzati dalla figlia Rose, a rappresentare proprio i due genitori in rottura. Il loro rocambolesco viaggio li porterà ad incontrare strani personaggi, come il Dr. Hakim, realizzato con le sembianze dello stretto Fares. Ogni livello, caratterizzato da uno specifico grado di imprevedibilità, vi porterà ad affrontare un’esperienza di gioco metaforica e che tenta di rappresentare l’universalità delle relazioni. Se volete acquistare It Takes Two a pochi giorni dal lancio, inoltre, abbiamo un gran bel consiglio per voi.

It Takes Two: ecco dove trovarlo in sconto sia su PC sia su sistemi Xbox!

Il titolo di Hazelight Studios ed Electronic Arts è infatti disponibile in sconto tramite InstantGaming. Il sito offre tre tipologie diverse di chiavi: Origin, Xbox e Steam. Tutte le versioni sono attualmente in sconto ai seguenti prezzi:

It Takes Two (Origin): da 40€ a 30.49€ (-24%), cliccate qui per la pagina dedicata;

da 40€ a 30.49€ (-24%), cliccate qui per la pagina dedicata; It Takes Two (Steam): da 40€ a 31.49€ (-21%), al momento della scrittura di questo articolo le chiavi però risultano esaurite per questa versione (ndr);

da 40€ a 31.49€ (-21%), al momento della scrittura di questo articolo le chiavi però risultano esaurite per questa versione (ndr); It Takes Two (Xbox): da 40€ a 31.99€ (-20%), la chiave sarà riscattabile sua su Xbox One sia su Xbox Series X/S, cliccate qui per la pagina dedicata.

It Takes Two è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X ed Xbox Series ed è attualmente in sconto su InstantGaming, quindi approfittatene se riuscite! Che cosa ne pensate del nuovo titolo di Hazelight Studios ed Electronic Arts? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!