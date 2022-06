iOS: la versione 16 di iPhone e iPad supporterà i controller di Nintendo Switch

I controller di Nintendo Switch “driftano” in direzione di iPhone ed iPad: l’aggiornamento alla versione 16 di iOS vanterà più input

Viste le voci di inizio giugno che circolano, ci si aspetta di avere novità per un nuovo Direct ma a quanto pare Nintendo Switch apre la settimana con la compatibilità dei suoi controller su iPhone ed iPad al prossimo aggiornamento di iOS (la versione 16). Apple ha annunciato la novità durante la propria Worldwide Developers Conference di ieri. Al termine della conferenza, la prima beta è stata resa disponibile. Lo sviluppatore Riley Testut ha scoperto nelle fasi di testing che il Pro Controller ora è riconosciuto e supportato dal suo dispositivo. E come vedrete dal suo tweet, il passo a console equivalente è breve.

“Ad iOS”: la versione 16 di iPhone ed iPad trasforma i dispositivi Apple in Nintendo Switch

Testut ha ripetuto la prova anche con i Joy-Con di Nintendo Switch, scoprendo che con la versione 16 di iOS i dispositivi come iPhone ed iPad possono supportarli singolarmente. “Apple ha compiuto un’implementazione coi controfiocchi”, ha riconosciuto Testut nei suoi post sul profilo Twitter. I controller durante il test erano mappati all’emulatore per giochi Nintendo 64 Delta. A confermare il tutto ha poi provveduto il manager dell’ingegneria di Apple, Nat Brown, che ha posto l’accento sul riconoscimento individuale dei Joy-Con tramite una breve scorciatoia. Vi lasciamo consultare il post.

AND you can dynamically switch between using both joy-cons as a single controller or 2 separate controllers by holding the screenshot + home buttons for a few seconds !! iPhone is officially a switch now dont @ me https://t.co/sJfKSJ7Skh pic.twitter.com/CEfAmeKynZ — Riles 路‍♂️ (@rileytestut) June 7, 2022

“Associando entrambi i controller, tenendo premuti entrambi i tasti secondari (cattura sul Joy-Con sinistro e HOME sul destro, ndr) per qualche secondo li si può unire e/o separare”, ha confermato Brown. Non si sa ancora se questo varrà anche per gli altri controller di Switch, come quelli riservati agli abbonati al servizio online. La beta pubblica è prevista per questo luglio, mentre l’aggiornamento per l’intera utenza di Apple è fissato per il mese di settembre. Apple ha supportato i vari controller originari al mondo console da qualche tempo a questa parte, come si è visto con quelli di Xbox One e PS4 (2019) e le loro controparti next-gen (2021).

