IO Interactive: in apertura un nuovo studio a Istanbul

IO Interactive annuncia l’apertura di un nuovo studio a Istanbul. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

La software house autrice della celebre serie Hitman sembra continuare la propria crescita. Dopo aver annunciato, negli scorsi mesi, il pacchetto World Of Assassination, con il preciso intento di semplificare l’accesso alla propria serie di punta per gli utenti (esso infatti permette di accedere a Hitman 1, 2 e 3), ora IO Interactive guarda al futuro e si espande, annunciando l’apertura di un nuovo studio a Istanbul.

Nuovo studio in apertura a Istanbul per IO Interactive

L’annuncio dell’apertura di un nuovo studio a Istanbul, il quarto per IO Interactive dopo la sede di Copenaghen, Malmö e Barcellona, non può che essere una gradita notizia per i fan che seguono la software house danese. Il successo e la conseguente florida espansione di quest’ultima infatti lasciano intendere le precise intenzioni degli sviluppatori di voler innalzare sempre di più il livello qualitativo dei propri prodotti, lasciando quindi ben sperare in merito ai nuovi titoli in arrivo.

Oltre alla già citata saga stealth con protagonista il celeberrimo Agente 47, la software house è attualmente al lavoro su un titolo dedicato ad un altro famoso agente segreto, ovvero James Bond. Il gioco, conosciuto per ora con il nome in codice di Project 007, è stato annunciato qualche anno fa, ma rimane ancora per lo più avvolto da un alone di mistero. Non ci resta dunque che attendere l’arrivo di futuri annunci ufficiali per scoprire cosa gli sviluppatori hanno in serbo per noi, dopo questa nuova apertura.

