InFAMOUS: nuovo annuncio al prossimo PlayStation Showcase?

Il franchise più “famigerato” di Sony forse è prossimo ad un grande ritorno: si vocifera di un annuncio di InFAMOUS al PlayStation Showcase

Sucker Punch, stando ad un rumor, potrebbe essere vicino all’annuncio per un nuovo InFAMOUS al prossimo PlayStation Showcase. Dopo il trionfo di Ghost of Tsushima con il carismatico Jin Sakai, verrebbe da pensare che Sly Cooper sia l’unico antieroe a non aver ricevuto attenzioni da diverso tempo, ma Cole McGrath latita dai controller da parecchio tempo. E nonostante gli altisonanti consensi della critica, potrebbe non essere il fantasma di Tsushima a ricevere un sequel. Naturalmente, come sempre quando si tratta di leak, la fonte ci invita al cosiddetto “granello di sale”.

Annuncio famigerato in arrivo al PlayStation Showcase per InFAMOUS?

Il granello in questione, corrispondente alla nostrana metafora delle pinze, ci viene consigliato da Nick Baker, fondatore di Xbox Era: che potrebbe saperne lui di un possibile annuncio di InFAMOUS al prossimo PlayStation Showcase? A quanto pare, viste le sue previsioni corrette in passato anche per quanto riguarda la sfera di Sony, l’ipotesi potrebbe non essere troppo azzardato. Non che l’ipotesi di un sequel di Ghost of Tsushima sia da scartare a priori: come purtroppo spesso avviene con le IP di Sony, è possibile che Sucker Punch decida di delegare lo sviluppo a uno studio esterno.

Ok. Please take this one with a grain of salt because it’s one of the things I couldn’t get confirmed. But because I like the series I’m hoping it’s true. But there’s a chance we could see Infamous make a return at Sony’s showcase. Fingers crossed. — Nick (@Shpeshal_Nick) September 5, 2021

A quanto pare, il sostegno al rumor deriva solo e soltanto da una preferenza personale, ma si tratta di “una di quelle cose” di cui Baker non può “avere conferma”. A quanto pare c’è una “possibilità” di vedere InFAMOUS alla presentazione, ma al di fuori delle “dita incrociate” dovremo farci bastare quel che abbiamo. Baker ha inoltre asserito in precedenza che potremmo vedere il prossimo God of War fare capolino. In ogni caso, manca poco. Non ci resta che congedarci supereroicamente come farebbe il Jonah Jameson dei film di Sony: “Non vuol essere famoso? E io lo faccio diventare famigerato!”

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle possibilità del ritorno dell’antieroe di Sucker Punch? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.