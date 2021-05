Industria videoludica italiana: introdotto il credito d’imposta per i team di sviluppo italiani

Il made in Italy dei videogiochi riceve un altro bonus: è in arrivo il credito d’imposta per le start-up dell’industria videoludica italiana

Dopo il recente disastro avvenuto sulla riva piemontese del Lago Maggiore, la voglia di ripartenza per l’economia italiana emerge dal cul-de-sac in cui si trova con un credito d’imposta per l’industria videoludica, pertanto rivolto ai team di sviluppo italiano. L’annuncio viene dal governo stesso, che ha intenzione di elargire un credito del 25% per coprire i costi di sviluppo con un tetto massimo di un milione di euro. Per essere idonea, la compagnia deve avere sede legale nel territorio economico europeo. Inoltre, ogni azienda deve essere soggetta al sistema fiscale italiano.

La svolta videoludica della politica: il credito d’imposta per l’industria di settore

Questo credito d’imposta per spingere sull’industria videoludica italiana deve ancora essere approvato dall’Unione Europea prima di essere pienamente operativo. Il ministro della cultura italiana, Dario Franceschini, ha definito i videogiochi “frutto del genio creativo”. ritenendo “giusto” che questo settore emergente riceva il supporto e il riconoscimento al valore culturale. Il settore, stando a Franceschini, nel nostro territorio sta crescendo esponenzialmente. Molte start-up riescono infatti a sviluppare prodotti di alta qualità sotto l’egida degli under 30. Questo, conclude il ministro, porta con sé possibilità di scovare nuovi talenti e presenta possibilità formative.

In concomitanza con questo annuncio, IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association, associazione dell’intrattenimento digitale e interattivo italiano) ha rilasciato il proprio censimento sull’industria italiana, in cui si evince che 1600 dipendenti operano nel campo videoludico: 500 in più rispetto al 2018. Il 79% dello staff ha meno di 36 anni, e il 26% dei circa 160 team di sviluppo italiani generano introiti oltre i 500.000 euro. Un terzo di questi team vanta oltre 10 dipendenti, e un quinto si spinge oltre i 20. Il 73% opera da oltre quattro anni, per un tipo di intrattenimento su cui i consumatori italiani hanno investito 2,18 miliardi di euro l’anno scorso (un incremento del 21,9% rispetto al 2019).

Tali sgravi fiscali si sono verificati anche in Australia.