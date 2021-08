Indie World: ufficialmente confermato per domani l’evento di agosto!

Il rumor sul mondo indipendente è confermato: l’Indie World di agosto ci dà appuntamento a domani per nuovi e scoppiettanti annunci!

Speriamo vogliate scusare il nostro entusiasmo se abbiamo esordito con non uno ma ben due punti esclamativi, ma non capita tutti i giorni di vedere un leak confermato come con l’Indie World di agosto, previsto per domani. Passeremo in rassegna in seguito i due rumor che questo annuncio va indirettamente a confermare; per ora ci crogioliamo all’idea di vedere al più presto una nuova sfilza di annunci da Nintendo per il mondo videoludico indipendente. Soprattutto, cosa più importante, l’orario ci permetterà di seguire l’evento con tutta la comodità di cui abbiamo bisogno, come vedrete.

Confermato l’Indie World di agosto: domani, sì, ma quando?

Sarete felici di sapere che l’orario per cui è stato confermato l’Indie World di agosto è domani alle sei di pomeriggio. Potrete constatare con comodo il tutto nel tweet ufficiale qui sotto di Nintendo Italia, ma qualora doveste perdervi la presentazione in diretta streaming saremo lieti di farvi avere un riassunto degli annunci principali come abbiamo sempre fatto. Vi lasciamo in compagnia del post ufficiale della Grande N, prima di trarre le nostre conclusioni speculative (una cosa frequente, ultimamente).

Alle 18:00 dell’11/08 andrà in onda un nuovo #IndieWorld, con circa 20 minuti di informazioni sui prossimi titoli indipendenti in arrivo su #NintendoSwitch. Appuntamento qui domani: https://t.co/G7RDyElKXc pic.twitter.com/0CNGLHbaPV — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 10, 2021

L’appuntamento è dunque previsto tra le 18:00 e le 18:20, ma a rendere particolarmente succosa la questione sono i due rumor che abbiamo riportato di recente. Come sempre, se volete restare sorpresi passate pure oltre, ma in caso contrario tiriamo brevemente le somme. Innanzitutto, di recente un rumor ha dato come favorito l’arrivo di Axiom Verge 2 su Nintendo eShop dopo un aggiornamento sospetto dei server del colosso di Kyoto. In secondo luogo, cosa più importante, il primo leak su cui abbiamo fatto rapporto negli ultimi tempi parlava di un Nintendo Direct a metà settembre, con un Indie World a fare da antipasto.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate delle novità in arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.