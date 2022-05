Indie World: annunciato il Nintendo Direct di maggio 2022

Amanti della scena indipendente, unitevi: il Nintendo Direct di maggio 2022 sarà un Indie World, e stavolta il preavviso è davvero minimo!

Abbiamo appena finito di parlare dei videogiochi come forma d’arte da rispettare, ed ecco che Nintendo annuncia il suo Direct di maggio 2022: nello specifico, un Indie World. La Grande N non ha mancato di darci data e ora, e ci aspetta un pomeriggio all’insegna dell’artigianato videoludico. Solitamente, però, il preavviso si aggira sui due giorni di attesa. Con nostra quanto mai gradita sorpresa, siamo lieti di riportare che non ci separano neanche ventiquattro ore dalla presentazione!

Direttamente dalla scena indipendente: il Nintendo Direct di maggio 2022 è un Indie World

La data per l’Indie World, come riporta trionfalmente (e a ragion veduta) il tweet qui sotto, è l’11 maggio 2022: in altre parole, dunque, il Nintendo Direct del mese è previsto per domani. Il post sul profilo social italiano del colosso di Kyoto ci promette venti minuti di materiale, che naturalmente non mancheremo di snocciolare a presentazione terminata. Invitiamo a tenere a bada l’hype, come sempre, ma siate pure liberi di azzardare ipotesi su quale sia la consueta “chicca finale”. Ecco il tweet:

Sintonizzati alle 16:00 dell’11/05 per un nuovo Indie World di circa 20 minuti dedicato ai prossimi titoli indie in arrivo su Nintendo Switch. #IndieWorld Segui la diretta qui domani: https://t.co/X1jls4vRI3 pic.twitter.com/H6Ijeu2PPf — Nintendo Italia (@NintendoItalia) May 10, 2022

L’appuntamento è dunque previsto per le quattro (16.00) di domani pomeriggio. Naturalmente, i buongustai amanti degli indie non hanno mancato di condividere i loro pronostici. Il più gettonato concerne, in modo anche prevedibile, qualsiasi novità possibile circa la situazione di Hollow Knight: Silksong. Una cosa sola è certa, a questo punto: domani un vero e proprio pomeriggio di fuoco attende le nostre tastiere. E, vista la tendenza dei Direct ad effettuare stealth drop, forse anche i nostri controller.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’annuncio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.