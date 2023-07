Immortals of Aveum: pubblicato il nuovo trailer Unpacked

EA Originals ha pubblicato Unpacked, un nuovo trailer di Immortals of Aveum ricco di informazioni sia sulla storia che sui vari elementi che caratterizzano il gameplay

Immortals of Aveum è uno sparatutto in prima persona ambientato in un mondo fantasy dove la magia è estremamente presente. In questo titolo impersonerete Jak, un improbabile Magnus che acquisisce consapevolezza del proprio potenziale nel bel mezzo della Sempiguerra, un conflitto infinito che oppone le diverse popolazioni umane di Aveum.

Ormai manca poco più di un mese all’uscita del gioco di Ascendant Studios e EA Originals, ma a quanto pare sembra che le compagnia non abbiano intenzione di smettere di rivelare informazioni sul titolo. Recentemente infatti è stato pubblicato Unpacked, un nuovo trailer di Immortals of Aveum ricco di informazioni su storia e gameplay.

Storia, magia e combattimenti nel nuovo trailer di Immortals of Aveum

Se siete interessati ad Immortals of Aveum e volete saperne di più prima dell’uscita, allora Unpacked fa al caso vostro. In questo trailer infatti gli sviluppatori hanno mostrato aspetti come le tre tipologie di magia presenti nel gioco, gli incantesimi e i sigilli, cioè una specie di armi da fuoco magiche. Inoltre sono stati approfonditi anche aspetti come la progressione del personaggio e alcuni dei luoghi più importanti del mondo di Aveum. Insomma, se volete saperne di più su tutti gli elementi più importanti del gioco, vi basterà dare un’occhiata al trailer in calce in questo articolo.

Immortals of Aveum sarà disponibile dal 22 agosto per PS5, PC e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.