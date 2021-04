Immortals Fenyx Rising: Ubisoft vuole rendere la sua nuova IP un franchise

Stando alle ultime dichiarazioni, Ubisoft vorrebbe rendere Immortals Fenyx Rising un franchise. Vedremo altri titoli Immortals in futuro? Andiamo a scoprirlo insieme

Se all’inizio, il gioco era previsto fosse uno spin off di Assassin’s Creed Odyssey, nel corso della produzione Ubisoft ha deciso di rendere il titolo una nuova IP. Non solo, infatti, stando alle ultime dichiarazioni, Immortals Fenyx Rising diventerà un franchise. Il gioco, uscito ad ottobre 2020, coniuga lo stile colorato, dinamico e ipersaturo di Fortnite, con un’ambientazione alla Assassin’s Creed. La compagnia ha già stabilito i piani per il futuro, per questo, sono stati già rilasciati 2 DLC, ovvero Una Nuova Divinità e Miti del Regno d’Oriente. Il terzo, Gli Dei Perduti, è previsto invece per questa settimana.

Immortals Fenyx Rising diventerà un franchise?

In un intervista a Nintendo Everything, il direttore associato di Immortals, Julien Galloudec, ha riferito che la speranza per il team di sviluppo era quella di creare qualcosa che in futuro si sarebbe potuto espandere in un franchise. A questo proposito, Ubisoft sta pensando a come questo potrebbe attuarsi. Ha poi aggiunto che il focus, sin dall’inizio, era quello di assicurarsi di creare qualcosa di completamente nuovo. Oltre che, ovviamente, sperare che il progetto diventi più grande e che, un giorno, Immortals Fenyx Rising si sarebbe trasformato in un franchise.

Solo oggi il team sta pensando a come espandere quell’universo. Attualmente, il team è concentrato sulle espansioni post lancio, tuttavia, la speranza per il futuro è quella di realizzare altri titoli Immortals. Galloudec ha specificato che tutto è partito dalla realizzazione dei DLC. Nella quale il team ha preso la palla al balzo e deciso di esplorare ulteriori dei e mitologie. Ha aggiunto, a questo proposito, che si intende espandere l’universo con nuovi personaggi, location e storie. Galloudec conclude esprimendo la speranza di continuare a lavorare sulla serie e che i giocatori apprezzino questa idea.

