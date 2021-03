Il Tokyo Game Show 2021 sarà un evento online

Come già successo per altre manifestazioni, anche il Tokyo Game Show 2021 si terrà unicamente online, il tutto a causa della pandemia in corso

Lo scorso anno la pandemia causata dal COVID-19 ha causato non pochi problemi agli eventi live legati al mondo dell’industria videoludica, portando alla cancellazione, o alla trasformazione in appuntamenti digitali, di numerosi eventi considerati oramai storici. Certo, la rapida diffusione dei vaccini è foriera di una buona dose di ottimismo, ma ancora non purtroppo giunto il momento per un ritorno alle perdute (almeno per il momento) consuetudini. A dimostrazione dello stato di emergenza, ci giunge la notizia che vuole il Tokyo Game Show 2021 confermare quanto sperimentato lo scorso anno, con la kermesse nipponica che si terrà unicamente via web.

Tokyo Game Show 2021: confermata l’edizione online

La conferma del mantenimento del formato online del Tokyo Game Show 2021 giunge direttamente da CESA, Nikkei e Dentsu, con l’appuntamento nipponico che riproporrà quanto visto durante l’edizione precedente: nel corso di quattro giorni, pertanto, la manifestazione vedrà la diffusione via YouTube dei vari appuntamenti, che per la prima volta saranno trasmessi anche in inglese, grazie alla presenza di traduttori simultanei.

Non mancherà, comunque, anche una connotazione live per l’evento, dato che la stampa e gli altri media saranno comunque invitati a presenziare presso il Makuhari Messe di Chiba, la storica location dell’appuntamento giapponese. Sebbene non sia stato esplicitamente confermato, comunque, è probabile che la possibilità verrà riservata unicamente ai soli rappresentati nipponici. La notizia giunge a pochissime ore di distanza da quella relativa alla cancellazione dell’edizione fisica del PAX East 2021, che ha parimenti visto la trasformazione in appuntamento digitale.

Vi ricordiamo che l’edizione 2021 del Tokyo Game Show prenderà il via il prossimo 30 Settembre, e noi di tuttoteK non mancheremo di tenervi aggiornati in merito a tutte le novità che saranno protagoniste dell’evento. Se invece siete in cerca di giochi a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio le pagine di Instant Gaming.