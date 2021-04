Il Signore degli Anelli: l’MMO non si farà

Duro colpo per i fan de Il Signore degli Anelli visto che, l’MMO annunciato nel 2019, non vedrà mai la luce a causa di alcune controversie aziendali

Un MMO targato Il Signore degli Anelli sarebbe stato un tocco da artista per questo periodo visto che Amazon è anche alle prese con una serie TV dedicata alle opere di J. R. R. Tolkien, ma le cose non sono andate proprio per il verso giusto.

Come mai l’MMO de Il Signore degli Anelli è stato cancellato

Il progetto di un MMO su Il Signore degli Anelli era già stato annunciato nel “lontano” 2019, ma da quella data in poi, gli aggiornamenti sullo sviluppo del gioco sono stati pochi per non dire quasi zero. Su Bloomberg è stato dunque rivelato che il titolo ha subito una battuta d’arresto a causa di una diatriba tra Amazon e l’azienda cinese Tencent.

Il gioco in questione portava dunque due firme inizialmente, quella di Amazon Game Studios e quella di Leyou Technologies Holding. Quest’ultima azienda è stata inglobata dal conglomerato cinese Tencent a dicembre e quindi ha portato a delle nuove trattative sullo sviluppo del titolo.

Tali trattative hanno dunque portato alla luce solo dei disaccordi che si sono conclusi con la cancellazione definitiva del titolo dedicato ad uno dei fantasy più importanti di sempre (basti pensare alla trilogia di Jackson ed al semi sconosciuto cartone animato). Ovviamente, la delusione è tanta, come testimoniano le parole di un portavoce di Amazon.

Adoriamo l’IP del Signore degli Anelli e siamo delusi dal fatto che non porteremo questo gioco ai clienti

Per il momento, un altro titolo in cantiere, è l'avventura dedicata a Gollum la cui uscita è prevista per il 2022, perciò speriamo dunque che vada un po' meglio.