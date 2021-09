Il Konami Code festeggia il 35esimo anniversario: tutte le novità!

Tramite comunicato stampa, Konami ha annunciato tutte le novità in arrivo in occasione del 35esimo anniversario dell’eterno Konami Code: scopriamole insieme in questo articolo

Mentre tutti attendiamo di conoscere le sorti del franchise di Silent Hill dopo il divorzio fra Kojima e Konami, l’azienda ha anche svoltato il futuro di una delle sue serie più renumerative di sempre. Parliamo di PES, che da quest’anno diventerà un servizio free-to-play e si chiamerà eFootball. Insomma, grossi programmi per una delle aziende più famose in ambito videoludico, che ha dato vita a veri e propri colossi e pilastri dell’industria videoludica. Fra questi ricordiamo il celebre Konami Code, ↑↑↓↓←→←→BA, che quest’anno compie ben 35 anni! Tramite comunicato stampa, Konami ha anche annunciato tutte le novità in arrivo per festeggiare questo traguardo. Innanzitutto è stato mandato online un nuovo sito con informazioni sulle serie retro game, chiamato Arcade Archives.

Inoltre, è stata creata una nuova linea di merchandise ufficiale dedicata all’anniversario, disponibile sullo store ufficiale di Konami. Come parte dei festeggiamenti, gli artisti DJ Tokyo Machine e DJ No.2 hanno realizzato nuovi arrangiamenti per alcuni dei brani dei retro game di Konami e, anche in questo caso, alcuni di questi sono disponibili su Arcade Archives. DJ Tokyo Machine ha remixato musiche di Gradius, amatissimo titolo per NES, e il Tokyo Machine Team ha creato un video musicale dedicato. Invece, DJ No.2 ha realizzato il Five Game Remix nel popolare genere Lofi Hip Hop, con brani da Gradius, Ganbare Goemon! Karakuri Dochi, Yie Ar Kung-Fu, TwinBee e Salamander.

L’anniversario del Konami Code e tutte le iniziative messe in moto dall’azienda!

A tutto questo si aggiunge anche la serie Arcade Archives, prodotta da HAMSTER Corporation. Una collezione di iconici videogame sviluppata con l’idea di riprodurre fedelmente i giochi classici, compresi titoli KONAMI come Gradius e Yie Ar Kung-Fu. Una serie che dà accesso ai videogiocatori a capolavori che hanno fatto la storia dei videogiochi e in cui potranno anche competere tra loro confrontando i propri punteggi sul tabellone globale. Arcade Archives è già disponibile su PlayStation 4 e Nintendo Switch.

E per terminare questo articolo un po’ più curioso, vi ricordiamo che il Konami Code, che festeggia il suo 35esimo anniversario quest’anno, è apparso per la prima volta nella versione per NES proprio di Gradius, uscita il 25 aprile 1986. Nel gioco, digitando il comando, si otteneva un set completo di power-up per l’astronave. Che cosa ne pensate di queste iniziative? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!