Svelato Ikonei Island: An Earthlock Adventure con un trailer!

Tramite comunicato stampa, lo studio indipendente Snowcatle Games ha svelato, con un trailer, Ikonei Island: An Earthlock Adventure in sviluppo per PC e Console

Lo studio indipendente Snowcastle Games ha annunciato, proprio nella giornata di oggi, che è attualmente in sviluppo Ikonei Island: An Earthlock Adventure, per PC e Console. Prendendo molta ispirazione da titoli come Animal Crossing: New Horizons e Stardew Valley, Ikonei Island offre uno scorcio unico sul genere, aggiungendo alla necessaria ricerca di risorse e un sistema di crafting già rodato, la presenza di campi pirati e la possibilità di utilizzare la natura selvaggia dell’isola protagonista per aiutare il giocatore.

Ikonei Island si costruisce sul successo dei giochi di ruolo Earthlock, riprendendo dal franchise il mondo ricco e variegato e la presenza della magia per portarli verso nuove vette. Ambientato in un’isola deserta, il gioco vi darà il compito di esplorarne i diversi scenari, mentre collezionerete risorse per craftare oggetti e farete amicizia con gli animali selvatici, ciascuno caratterizzato da abilità uniche e che vi permetteranno di accedere a nuove aree. Troverete sul vostro percorso antiche rovine di una popolazione ormai scomparsa, pirati in cerca di tesori e una pletora di differenti biomi, dalle montagne innevate agli sconfinati deserti, dalle fitte foreste alle umidi paludi. Vi lasciamo il trailer di annuncio proprio qua sotto.

Snowcastle Games svela Ikonei Island con un trailer: un nuovo titolo ambientato nell’universo di Earthlock!

Bendik Stang, Game Director e Co-Founder di Snowcastle Games, ha commentato:

Siamo davvero entusiasti di poter condividere con i giocatori il prossimo passo del franchise di Earthlock. Con Ikonei Island: An Earthlock Adventure vogliamo poter usare il vasto mondo che abbiamo costruito per Earthlock ed offrire ai giocatori una nuova esperienza, piena di crafting accurato e meccaniche di personalizzazione. Non vediamo l’ora di potervi svelare ulteriori dettagli sui nostri piani per il gioco nella sua fase di early access, nel mentre ci prepariamo alla release completa su PC e console, ma spero che per ora possiate godervi il trailer di annuncio del gioco!

Avete visto il trailer di annuncio di Ikonei Island: An Earthlock Adventure? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!