IIDEA presenta Games in Italy: 5 giorni di offerte su Steam!

Tramite comunicato stampa, IIDEA ha annunciato di aver indetto una speciale promozione per i videogiocatori italiani su Steam: nasce Games in Italy

IIDEA è l’Associazione di categoria dell’industria di videogiochi in Italia, che ha messo a segno, negli ultimi mesi, tantissimi traguardi importanti e degni di nota. Riot Games ne è recentemente entrata a far parte, rendendola ancor più di spicco sia nel panorama dei videogiochi sia, più nel particolare, di quello degli eSports. Tramite comunicato stampa è stata proprio la stessa IIDEA ad annunciare l’avvio di un’interessante iniziativa su Steam. Più di 150 prodotti in sconto esclusivamente appartenenti al mercato italiano sono già presenti su Steam fino al 5 luglio.

La promozione, dal titolo Games in Italy, rientra nel programma di attività previste nell’ambito di First Playable, il principale evento B2B internazionale in Italia sul game business organizzato da IIDEA e da Toscana Film Commission. L’obiettivo, come dicevamo prima, è quello di dare sempre più visibilità ai titoli italiani a livello internazionale e farli conoscere ai giocatori di tutto il mondo. Le sezioni principali della promozione sono quattro e le vedremo nel dettaglio nel prossimo paragrafo.

Games in Italy: su Steam si festeggiano gli studi italiani!

Le sezioni sono le seguenti:

Offerte in evidenza : prodotti dei principali studio di sviluppo italiani (Assetto Corsa Competizione, Close to the Sun, Redout, The Town of Light, Remothered: Tormented Fathers);

: prodotti dei principali studio di sviluppo italiani (Assetto Corsa Competizione, Close to the Sun, Redout, The Town of Light, Remothered: Tormented Fathers); Altri Games in Italy : tutti i videogiochi italiani in sconto, fra cui anche alcune novità (King of Seas e Hundred Days – Winemaking Simulator);

: tutti i videogiochi italiani in sconto, fra cui anche alcune novità (King of Seas e Hundred Days – Winemaking Simulator); Coming Soon : 25 titoli in uscita, tra cui RiMS Racing, Vesper e Baldo;

: 25 titoli in uscita, tra cui RiMS Racing, Vesper e Baldo; Extra Content: contenuti aggiuntivi vari (espansioni, artbook, colonne sonore).

Affrettatevi: le offerte di Games in Italy su Steam scadono il prossimo 5 luglio. Che cosa ne pensate di quest’offerta piuttosto innovativa? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!