IEM Katowice CS:GO Winter 2023: tutte le info sull’evento

Nella prima metà di 2023, i fan degli eSport potranno assistere all’impressionante evento di inizio della stagione CS:GO IEM Katowice. Alla competizione parteciperanno 16 delle organizzazioni più forti del pianeta, che saranno divise in due gruppi

Ogni combattimento si baserà sulla sfida tra tre squadre. Il montepremi del torneo sarà di un milione di dollari. Due squadre potranno accedere alle semifinali e altre quattro ai quarti di finale. Tutte le sparatorie, ad eccezione di quella principale, si svolgeranno nel formato Best of 3. La finale si svolgerà nel formato Best of 5.

Questo torneo Counter-Strike: Global Offensive è di grande interesse. Ci sono molte ragioni per cui dovresti guardare IEM Katowice 2023. Se sei un fan degli eSport e vuoi scommettere su emozionanti sparatorie, puoi farlo su mostbet apk.

Ninjas in Pijamas e Cloud9 hanno sostituzioni inaspettate nel torneo

Nella seconda metà del 2023, poche persone immaginavano che Cloud9, che occupa il 12 ° posto nella classifica mondiale, avrebbe buster e headtr1k giocherà a Ninjas in Pijamas. È successo quello che sembrava incredibile e sono avvenuti trasferimenti di giocatori di talento. I nuovi artisti sono maestri, ma sarà molto interessante vedere come si esibiranno Booster e Headtrick al primo torneo serio.

Cosa aspettarsi dagli Outsiders

La quinta squadra nella classifica mondiale ha vinto il Major. Tuttavia, poi gli “outsider” sono stati i primi a lasciare le finali mondiali Blast Premier, dopo di che hanno rimosso Norbert. Invece, i primi cinque includevano KaiR0N-, che in precedenza non aveva gareggiato al livello 1. Alla fine di gennaio 2023, gli Outsiders erano al quinto posto nella classifica mondiale. Allo stesso tempo, se Jame e compagni vengono eliminati nella fase a gironi, i cinque continueranno a scendere in testa alla classifica. E per dimostrare che vincere il major non è stato casuale, l’organizzazione deve provarci.

FaZe e G2 sono in gran forma

Due organizzazioni con squadre internazionali hanno buone possibilità di vincere il torneo e sono tra le principali favorite. NiKo e i suoi partner hanno concluso il 2022 con fiducia e possono prendere piede tra i massimi leader prendendo IEM Katowice 2023. Solo un paio di mesi fa, molte persone parlavano di problemi in G2, ma ora poche persone sono sorprese dalle vittorie devastanti della squadra . Molto probabilmente, il cambio di mentore ha avuto un effetto positivo sul “jeet”.

FaZe deve anche avere un desiderio impressionante di guadagnare un milione di “carte sempreverdi”. Il club guadagnerà tale importo per l’Intel Grand Slam se conquista il titolo a Katowice. Le “fasi” hanno avuto la possibilità di ottenere una solida cifra nel 2022, ma dopo aver vinto a Colonia, i cinque si sono fermati. Ropz e compagni devono accelerare, perché rimangono solo quattro opportunità, altrimenti le vittorie dell’organizzazione verranno azzerate e la partecipazione alla gara terminerà.

La prestazione di Andriy “Npl” Kukharskiy al Natus Vincere

Nelle gare di apertura della stagione, Andrey Kukharsky non ha mostrato il miglior gioco. Non si può considerare un fallimento la performance di Npl, ma non c’è stata neanche una performance decente. Vale la pena notare che le band Blast sono meno significative di IEM Katowice. Pertanto, è importante che un giovane giocatore approfitti dell’opportunità di mostrarsi in tutto il suo splendore, altrimenti l’organizzazione inizierà a cercare un sostituto. I “nati per vincere” hanno una squadra potente in grado di raggiungere i propri obiettivi. Quindi non vale assolutamente la pena cancellare NaVi con NpL.