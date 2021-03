I titoli eSport più giocati dagli italiani? Risponde l’OIES!

L‘Osservatorio Italiano eSports, in breve OIES, ha divulgato i dati raccolti dalla ricerca sviluppata da Yougov che, fra le tante curiosità, svela anche quali sono i titoli eSport più giocati dagli italiani

All’interno dell’ultimo OIES Business Showdown, la prima fiera B2B degli eSports in Italia organizzata proprio dall’Osservatorio Italiano eSports, sono emersi anche i dati di una recente ricerca effettuata da Yougov. Una ricerca di mercato, principalmente, che ha voluto indagare molti lati del business eSports in Italia, che conta sempre più appassionati ed è in costante crescita negli ultimi anni. Basti pensare a tutte le collaborazioni messe in atto proprio dall’OIES nell’ultimo anno, dalla Lazio a WeArena, da Orbita ad HSL, per capire quanto l’azienda stia ampliando il range di influenza nel mercato italiano. Tornando alla ricerca di Yougov, dai dati raccolti sono emerse alcune interessanti informazioni. Vediamole insieme.

Innanzitutto, dai dati contenuti nello studio spicca la propensione positiva degli appassionati eSports verso le integrazioni degli sponsor nei giochi e nelle competizioni. Il 73% degli eSports fan sostiene che la presenza degli sponsor sia necessaria per la crescita del settore, a differenza del 63% dei fan degli sport tradizionali e del 57% della popolazione generale sopra i 18 anni. Inoltre, il 71% dei tifosi eSportivi è disposto a guardare eventi che presentano interruzioni pubblicitarie contro il 68% dei tifosi di sport e del 60% della popolazione totale. Inoltre, dalla stessa ricerca, emerge un dato piuttosto sbalorditivo: i fan degli eSports in Italia ammontano a 6 milioni in totale e si contraddistinguono per un consumo delle piattaforme social molto preciso. Facebook viene usato per scambiare opinioni, Instagram per creare contenuti, TikTok per conoscere nuove marche e Twitch, tra tutte le piattaforme, è quella più utilizzata per sentirsi parte di una comunità.

E quindi quali sono i titoli eSport più giocati dagli italiani nella ricerca per l’OIES?

Infine, il report di Yougov indaga anche quali siano i giochi più giocati e conosciuti in Italia. In testa alla classifica non poteva che esserci FIFA e seguono Call of Duty, Formula 1, Fortnite e Pokémon. Era scontato, ma la simulazione calcistica si è confermata l’ambito più interessante per il pubblico eSportivo italiano, dato che tra le competizioni che ricevono più interesse ci sono la eSerieA TIM e la eWorld Cup FIFA. Il calcio è presente anche al quinti posto della classifica con la eFootball PES League, mentre al secondo e al terzo posto troviamo la Call of Duty Championship e la Fortnite World Cup.

In chiusura vi riportiamo il commento di Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, i co-fondatori dell’OIES, che hanno affermato in merito al report:

Il report presentato da Yougov rappresenta uno spartiacque per la conoscenza del mercato eSportivo in Italia. Per la prima volta sono emerse le caratteristiche specifiche del target degli appassionati e la loro propensione verso le iniziative dei brand. Prima di questo lavoro, le aziende non conoscevano le abitudini del target e quindi erano poco propense ad investire. Ora invece hanno a disposizione un quadro chiarissimo delle attitudini degli appassionati. Siamo sicuri che questa ricerca consentirà a tanti brand non endemici di avvicinarsi a questo mondo, e a considerare gli eSports come un importante canale di marketing. Luigi Caputo, Enrico Gelfi

Vi aspettavate anche voi FIFA in cima alla classifica dei titoli eSport più giocati dagli italiani? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!