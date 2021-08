I Puffi: il nuovo trailer svela il potere del Puffizzatore!

Tramite comunicato stampa, Microids ha svelato un nuovo trailer de I Puffi – Missione Vilifoglia in cui viene mostrato l’incredibile potere del Puffizzatore, vediamolo insieme

Dopo Marsupilami e l’arrivo di Beyond a Steel Sky su console, si torna a parlare di uno dei prossimi titoli in arrivo di Microids, I Puffi – Missione Vilifoglia (The Smurfs – Mission Vileaf), di cui erano già stati svelati alcuni interessanti dettagli. Nelle scorse ore, tramite comunicato stampa, Microids e IMPS hanno presentato alcune novità sull’arma segreta grazie alla quale i Puffi potranno far fronte alla Vilifoglia, la terribile pianta tossica infestante creata da Gargamella. E non solo: i semi della Vilifoglia sono delle trappole capaci di intrappolare i Puffi all’interno di gabbie organiche. Insomma, la nostra missione è abbastanza palese!

Se la minaccia è terribile, servono una buona dose di ingegno e uno strumento portentoso. L’ingegno lo abbiamo, grazie al Puffo Inventore, che è stato proprio in grado di creare l’arma segreta definitiva di cui Microids ha svelato tanti dettagli nel nuovo trailer. L’arma si chiama Puffizzatore, costruita in legno e metallo in modo da aumentarne la robustezza ed è perfetta per la prossima grande avventura dei Puffi. Vi lasciamo il trailer divulgato da Microids proprio qua sotto.

La nuova arma de I Puffi, il Puffizzatore, si mostra con un nuovo trailer

Il Puffizzatore è dotato di una tracolla di sicurezza che permette di trasportarlo comodamente, ha un’impugnatura ergonomica per il perfetto Grip e ha uno sparapolline a pompa, ottimo per vaporizzare il polline a lunga distanza. Consente di correre, planare, distruggere, aspirare e sparare proiettile. La sua funzione fondamentale, però, è quello di vaporizzare un potente antidoto sviluppato da grande Puffo per curare le piante infette dalla Vilifoglia.

Avete visto il nuovo trailer de I Puffi – Missione Vilifoglia dedicato al Puffizzatore? Che cosa ne pensate?