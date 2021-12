Hot Wheels Unleashed, il simulatore di guida di casa Mattel e Milestone, ha finalmente raggiunto quota un milione di copie vendute

Il gioco Hot Wheels Unleashed ha raggiunto il milione di copie vendute, sia fisiche che digitali. Il simulatore di guida di casa Mattel e sviluppato da Milestone è uscito sul mercato a settembre 2021 (qui trovate la recensione di tuttoteK): è un grande traguardo per l’azienda italiana, che era già produttrice di giochi come MotoGP e Superbike.

Hot Wheels Unleashed, ecco cosa ha portato al milione di copie vendute

Le ragioni per il milione di copie vendute di Hot Wheels Unleashed sono sicuramente da ritrovare nella semplicità del gioco. Come le popolarissime macchinine da cui prende ispirazione, il titolo si basa sulla velocità, e anche sulla nostalgia dei giocatori per quei tempi in cui facevano sfrecciare le Hot Wheels sulle piste (che si ritrovano nel videogioco). Anche Luisa Bixio, CEO di Milestone, è della stessa opinione, e ha affermato di aver ricevuto numerosi messaggi molto confortanti e di affetto fin dall’annuncio del gioco a febbraio scorso.

Hot Wheels Unleashed è stato nominato fra i migliori giochi Sport/Racing ai The Game Awards 2021. Andrew Chan, il capo della sezione Gaming di Mattel, ha affermato che ci saranno news in arrivo nel 2022. Dopo l’introduzione nel gioco della famosa Cadillac Seville by Gucci (scaricabile dal 28 novembre gratuitamente), a quanto pare i giocatori dovranno aspettarsi ulteriori novità, come il Dream Camper di Barbie appena inserito tra i veicoli acquistabili nello shop. Chissà, forse aggiungeranno altre macchinine storiche della nostra infanzia, oppure altre piste, magari completamente nuove! Non ci resta che attendere notizie dai canali ufficiali di Milestone e Mattel.

E voi? Cosa ne pensate? Ricordatevi di seguire tuttoteK per le ultime novità del settore, e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming!