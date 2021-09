Hot Wheels Unleashed: svelato il piano di pubblicazione dei contenuti post lancio

Mattel e Milestone hanno rivelato il piano di pubblicazione dei contenuti post-lancio di Hot Wheels Unleashed

Mattel e Milestone, uno dei principali sviluppatori globali di videogiochi racing, hanno svelato oggi il piano di contenuti speciali post-lancio per Hot Wheels Unleashed che potranno essere sbloccati nel corso dei prossimi mesi. Tre Hot Wheels Pass sbloccheranno una serie di contenuti DLC speciali: dagli originali Hot Wheels, a Barbie, DC, Masters of the Universe, Street Fighter, Teenage Mutant Ninja Turtles e OEM come Aston Martin, BMW e McLaren.

Anche i DLC gratuiti e premium verranno pubblicati periodicamente e potrebbero includere veicoli, moduli per la costruzione di tracciati, elementi di personalizzazione e set di espansione a tema esclusivi che introducono nuove ambientazioni. I giocatori avranno inoltre la possibilità di partecipare a corse stagionali, sfide a tempo limitato con nuovi veicoli e ricompense speciali.

Tanti contenuti di brand noti in arrivo su Hot Wheels Unleashed

Hot Wheels Pass Vol. 1 sarà disponibile al momento del lancio e includerà dieci veicoli dall’universo di brand come Barbie, DC, Street Fighter e Teenage Mutant Ninja Turtles, tre pacchetti di personalizzazione e tre moduli per la costruzione di piste. Includerà anche un’espansione DLC di Batman. I dettagli su Hot Wheels – Batman Expansion e Hot Wheels Pass Vol. 2 e Vol. 3 saranno svelati in un secondo momento.

Hot Wheels Unleashed presenterà inoltre 66 veicoli di alcuni dei brand più iconici della cultura pop al momento del lancio come la Batmobile, il Party Wagon, Snoopy, K.I.T.T. e The Time Machine.

Hot Wheels Unleashed sarà disponibile dal 30 settembre per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.