Hot Wheels Unleashed: arriva l’iconica Cadillac Seville by Gucci

Il roaster di macchine di Hot Wheels Unleashed si arricchisce con l’arrivo della Cadillac Seville by Gucci. Scopriamo insieme i dettagli di questa particolare collaborazione

La celebre azienda di giocattoli Mattel unita a Milestone, uno dei principali sviluppatori di racing game a livello mondiale, hanno pubblicato oggi un trailer che svela una delle auto più attese del roster di Hot Wheels. A partire da oggi, tutti i giocatori che accedono a Hot Wheels Unleashed troveranno la replica in scala 1:64 della leggendaria Cadillac Seville by Gucci. I giocatori potranno scaricare gratuitamente l’auto da tutte le piattaforme.

Disponibile per tutti la classica ed elegante Cadillac Seville by Gucci in Hot Wheels Unleashed

Il veicolo in questione è il risultato di una collaborazione che ha ricreato quell’espressione paradigmatica dell’estro stilistico della fine degli anni ’70 e ha testimoniato il pensiero lungimirante della Maison italiana. Il recente lancio di Mattel Creations che celebra il centenario della Maison è stato molto ricercato da tutti gli appassionati non solo di automobili, ma anche da tutti gli appassionati di moda. Preparatevi a scaricare gratuitamente la nuova Cadillac Seville in Hot Wheels Unleashed. Unleashed offre ai giocatori l’opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con i giocattoli preferiti.

Il gameplay include gare adrenaliniche, un’ampia scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con diverse skin. Le piste presenti nel titolo sono tutte ambientate in luoghi della vita quotidiana con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il gioco include anche un rivoluzionario Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le piste in qualsiasi ambiente di gioco e di condividerle online con la community. Hot Wheels Unleashed è disponibile per le console Sony, Microsoft, PC (Steam e Epic Games Store) e Nintendo Switch.

Per acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, guide e recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.