Horse Club Adventures: rivelata la data di uscita del videogioco della nota serie di giocattoli

Rivelata la data di uscita di Horse Club Adventures, il videogioco basato sulla nota serie di giocattoli a tema ippica

La nota serie di giocattoli a tema ippica ideata dal produttore di fama mondiale Schleich fa il suo debutto nel mondo del videogioco con Horse Club Adventures, la cui data di uscita è stata recentemente rivelata. Il titolo è stato sviluppato da Wild River Games ed è pensato per venire in contro ai gusti dei più piccoli. Sarà possibile giocarci su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.

Horse Club Adventures: la data di uscita

L’uscita ufficiale di Horse Club Adventures è fissata per il prossimo 27 Maggio; sarà quindi possibile giocarci già tra un paio di settimane. Il gameplay del titolo è basato sull’esplorazione di un ambiente open world e ha al suo interno elementi derivanti sia dal gioco di ruolo che dal platform. L’esperienza di gioco è pensata per soddisfare innanzi tutto i fan dell’originale serie di giocattoli, che ritroveranno all’interno di questo titolo tutti i protagonisti della collezione. Infine, ampio spazio è stato dato alla possibilità per il giocatore di personalizzare sia l’avatar del proprio personaggio e che quello del cavallo.

Un’altra caratteristica del videogioco è la possibilità di essere giocato in due diverse modalità: trama e freestyle. La modalità trama prevede dei limiti di tempo e un ampio numero di missioni da completare per progredire con la narrazione, mentre la modalità freestyle permette di esplorare in libertà il maneggio all’interno del quale è ambientato il gioco e di scegliere a piacimento le missioni da svolgere.

Siete alla ricerca di nuovi titoli? Date un occhiata a questo articolo per scoprire quali sono le migliori uscite del mese. Per rimanere aggiornati su tutte le principali novità del mondo dei videogiochi, continuate a seguirci su tuttoteK. Per acquistare i giochi a un prezzo conveniente, vi suggeriamo di visitare il catalogo di Instant Gaming.