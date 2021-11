Horizon Forbidden West: le tribù e il realismo del gioco descritte da Guerrilla

Guerrilla Games dà ulteriori informazioni riguardo Horizon Forbidden West, parlando tra le altre cose del mondo di gioco e di come sia stato dato più realismo ai personaggi e varietà comportamentale alle tribù

Horizon Forbidden West è ancora abbastanza lontano, e per ingannare l’attesa Guerrilla Games continua a dare nuove informazioni riguardanti il titolo, stavolta riguardo il mondo di gioco e le tribù. In un nuovo post inserito nel blog ufficiale PlayStation, la sceneggiatrice senior di Guerrilla, Annie Kitain, racconta come esse siano state realizzate insieme a Espen Sogn, il capo progettista del “mondo vivente”. Questo è costituito da insediamenti dove gli umani trovano rifugio, ed anch’esso è dettagliato in modo più che minuzioso, contribuendo a rendere autentica l’ambientazione.

Il mondo di gioco vivente in Horizon Forbidden West

Per poter creare un mondo vasto che al contempo non distragga troppo dalla trama principale, Espen e Annie sono partiti sin dall’inizio costruendo ogni singola tribù, ideandone i conflitti e il loro ruolo nel mondo, oltre che nella storia. I Tenakth hanno delle credenze influenzate dalle rovine sparse nel mondo di Horizon Forbidden West e in questo gioco, diversamente dalle altre tribù, si dividono in tre clan.

Le tre tribù principali sono Oseram, Utaru e Tenakth. La prima è più sociale e patriarcale, la seconda più rilassata e amichevole, la terza più rude e dalla forza bruta. Le popolazioni saranno distinguibili a seconda delle animazioni attribuite a ciascun clan, ad esempio dal modo in cui imbracceranno una vaso d’acqua.

Gli NPC non combattenti fanno parte di un sistema nel quale possono essere create regole che ne condizionino le reazioni, le strade che percorrono e altre animazioni. C’è inoltre anche un sistema comportamentale, che ne determina la personalità, permettendo di formare individui unici.

Gli insediamenti sono un punto chiave nel quale ottenere nuovi upgrade, armi e vestiti. Gli sviluppatori hanno voluto renderli più vivaci ed utili: si potranno trovare nuove avventure, mercanti, cacciatori, cuochi e molte altre figure che aiuteranno Aloy nei suoi prossimi viaggi. Inoltre, anche esse avranno un tipo di personalità e stile di lavoro diverso a seconda della loro origine.

Aloy potrà trasportare sei armi in una volta. In aggiunta, i vestiti daranno resistenze ai danni unite ai bonus per le abilità, e le funzionalità di combattimento date da essi, insieme all’aspetto, saranno influenzate dalla tribù dalla quale derivano. Usando dei banchi da lavoro per migliorare il proprio equipaggiamento, sarà saggio osservare quali macchine abbiano visibili dei corni, artigli, code e zanne. Ogni risorsa disponibile in Horizon sarà comunque utile per qualcosa, e miglioramenti più avanzati richiederanno pezzi di macchine specifiche. Con la Concentrazione, Aloy potrà scannerizzare le macchine, e tracciarne le parti necessarie.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per giochi a prezzi scontati.