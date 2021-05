Horizon Forbidden West: State of Play in arrivo questo mese

L’ ovest proibito è appena oltre l’orizzonte: tra pochissime ore, il nuovo State of Play di Sony sarà tutto per Horizon Forbidden West

Se siete in attesa di notizie su Horizon Forbidden West, rallegratevi: lo State of Play in arrivo a breve è tutto dedicato alla nuova avventura di Aloy. Lo ha rivelato un tweet dell’account italiano di PlayStation, che riporteremo qui di seguito. L’appuntamento, come spesso avviene per le anteprime in simultanea mondiale come questa, è fissato per la seconda serata: ne sapremo di più tra pochissimo, molto meno di quanto vi aspettereste.

Lo State of Play di Horizon Forbidden West

Nella sua brevità, il post di Sony non ha mancato di cogliere di sorpresa tutti i fan in attesa di novità sul nuovo Horizon, che magari non si aspettavano uno State of Play monotematico. Non che ci sia alcunché di cui lamentarsi: ci aspettano venti minuti filati di gameplay registrato da PS5. Si tratta dunque di un prodotto, oltre che di pregevole fattura, ormai giunto agli ultimissimi ritocchi, per essere presentabile in modo tanto definitivo.

Lo State of Play torna giovedì 27 maggio alle 23:00 con lunghe sequenze di gioco tratte da Horizon Forbidden West: https://t.co/hP2UAZ7l4L pic.twitter.com/xTchPaVoMC — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 25, 2021

Non rimane molto su cui speculare: molte delle nostre domande troveranno risposta dopodomani sera, giovedì 27 maggio, alle 23:00 (ora italiana). Tuttavia, sul lungo periodo, ci viene naturale chiederci quanto sia sicura di sé Sony per dedicare un evento intero ad un singolo titolo, appena prima dell’E3 a cui il medesimo manifattore di console non intende partecipare. Se non altro, ci aspetta un periodo estivo molto movimentato.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo annuncio improvviso? Se non altro, ci aspetta un periodo estivo molto movimentato.