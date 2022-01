Horizon Forbidden West: Slitherfang, free climbing ed armi in video

A pochissimi giorni dal debutto, Horizon Forbidden West è protagonista di un nuovo video, dedicato allo Slitherfang, il free climbing e alle nuove armi

Pur essendo oramai entrato in fase gold, ed essendo stato protagonista di trailer dedicati alla storia, al cast e alle Macchine, sono ancora molti gli aspetti di Horizon Fordbidden West che devono essere sviscerati a dovere, prima del debutto del titolo. A pensarci ci ha pensato IGN, che grazie ad una prova esclusiva della durata di 4 ore, ha permesso di dare uno sguardo più approfondito ad ulteriori aspetti della produzione Guerrilla Games. Nel video che troverete all’interno della news, difatti, ampio spazio è riservato alle meccaniche di free climbing, alle nuove armi ed al combattimento contro lo Slitherfang, una della nuove macchine che Aloy incontrerà nel corso della sua prossima avventura.

Horizon Forbidden West ci mostra lo Slitherfang, il free climbing e le nuove armi

Mostrate brevemente nel corso del primo filmato dedicato al gameplay, le meccaniche di free climbing sono risultate estremamente fluide e naturali. Sebbene non sia possibile arrampicarsi ovunque, le superfici scalabili hanno visto aumentare a dismisura il loro numero (e premere rapidamente R3 per attivare il Focus servirà ad identificarle). Sono state, inoltre, introdotte anche nuove meccaniche di lancio delle frecce, così da poterle scagliare a pioggia sui vari avversari. Spazio anche ad armi nuove di zecca, come lo Shredder Gauntlet ed il Plasma Boltcaster, che potete vedere nel video che trovate qua in basso, che evidenzia anche le migliorate meccaniche di combattimento corpo a corpo.

Tra le possibilità di offesa presenti in Horizon Forbidden West, ampio spazio sarà garantito all’uso dell’Acido, che permetterà di infliggere grandi danni, oltre a poter creare delle nubi in grado di ferire i nemici vicini. Coloro che desidereranno concentrarsi principalmente sul combattimento, troveranno pane per i loro denti nell’Arena, che offrirà sfide a tempo contro una corposo numero di Macchine, come lo Slitherfang. E proprio a questa creatura è dedicato lo scontro presente nel video, utile per mettere in mostra le sue numerose abilità, che lo rendono uno degli avversari più difficili e memorabili che incontreremo nel gioco.

Horizon Forbidden West uscirà il prossimo 18 Febbraio, in esclusiva PS4 e PS5