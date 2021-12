Horizon Forbidden West: mostrati alcuni screenshot da PS4

Gli sviluppatori Guerrilla Games hanno recentemente condiviso su twitter diversi fantastici screenshot di Horizon Forbidden West catturati da PS4

Ormai l’uscita di Horizon Forbidden West non è lontana. Dal periodo di annuncio del titolo ad oggi abbiamo potuto osservare alcune brevi sezioni di gameplay che hanno introdotto le novità, sia nel combattimento che nell’esplorazione. Nella giornata di oggi invece, gli sviluppatori con sede ad Amsterdam hanno condiviso sul proprio profilo twitter dei suggestivi screenshot di Horizon Forbidden West catturati questa volta da console PS4. Scopriamo insieme i dettagli nel resto dell’articolo.

Gli ultimi screenshot di Horizon Forbidden West su PS4 rivelano fantastici paesaggi

I trailer gameplay mostrati finora hanno anticipato le future innovazioni del gioco dal lato gameplay. In questi ultimi abbiamo potuto scoprire l’introduzione del rampino, le sessioni sott’acqua (tanto temute dai giocatori) e diverse altre aggiunte al sistema di combattimento che potrebbero dare più varietà. Oggi invece, scopriamo il dettaglio grafico che avrà Horizon Forbidden West su PS4 in questi ultimi screenshot rilasciati. Certamente si può notare un leggero passo indietro rispetto alle immagini catturate su PS5, in special modo per quanto riguarda i capelli di Aloy. Tuttavia, rimane comunque incredibile come gli sviluppatori stiano spingendo al limite un hardware vecchio di parecchi anni.

Questo perché il titolo, dopo diversi ripensamenti interni all’azienda, arriverà anche su PS4. Un altro aspetto che colpisce di queste immagini, è l’incredibile densità della vegetazione e il conseguente aumento di giochi di luce e vedute naturalistiche. Anche la distanza dell’orizzonte sembra aumentata, così come la presenza nel mondo di gioco di nuove macchine dalle sembianze animali. Nuove macchine che possiamo vedere anche nell’ultimo trailer rilasciato. Il gioco uscirà il 18 febbraio 2022 per console PS4 e PS5.

Se desiderate acquistare titoli in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Per ulteriori news, guide e recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.