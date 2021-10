Horizon Forbidden West: un video mostra le nuove abilità di Aloy

Con un breve filmato pubblicato sui social, Guerrilla Games ha mostrato le nuove abilità di Aloy aggiunte nel prossimo Horizon Forbidden West

Annunciato ormai da diversi mesi, l’atteso sequel del pluripremiato Horizon Zero Dawn promette diverse novità nel gameplay. Nel corso della giornata, gli sviluppatori Guerrilla Games hanno rilasciato un breve filmato sui social seguito da un’interessante aggiornamento sul blog ufficiale PlayStation. Nel video vengono mostrate, in un contesto diverso da quello del trailer di annuncio, le nuove abilità di Aloy presenti nel prossimo Horizon Forbidden West. Andiamo a vedere dunque in che modo si evolverà il gameplay con queste nuove meccaniche.

Mostrate le nuove abilità di interazione con l’ambiente presenti in Horizon Forbidden West

Forte di un immaginario basato sulla contrapposizione tra ambienti naturalistici ed elementi fantascientifici, Horizon è diventata nel corso del tempo una delle IP di punta di PlayStation. Il gioco, presentato durante uno degli scorsi State of Play, si è da subito distinto dal capitolo precedente, Zero Dawn dall’aggiunta di nuove meccaniche che renderanno il gamplay più vario e divertente. Le nuove abilità aggiunte nel prossimo Horizon Forbidden West, previsto per il prossimo febbraio, permettono ad Aloy di muoversi all’interno degli scenari in modo più complesso. Nel filmato vediamo infatti un po’ più da vicino il rampino con cui arrampicarsi in specifici punti elevati, oltre che al nuovo “paracadute“, che permette di planare dall’alto.

L’introduzione di questi due elementi, permetterà (sulla carta) una maggiore verticalità del gameplay. Inoltre, presumiamo la possibilità di sfruttare quest’ultima all’interno di strategie di combattimento. Come mostrato nel breve video, Aloy può, tramite il rampino, spostarsi rapidamente in altezza per evitare l’ingaggio di nemici terrestri, e insieme attaccare li stessi nemici dall’alto. Non sappiamo ancora, quante e quali saranno le ulteriori implicazioni di queste nuove meccaniche, stiamo in attesa di ulteriori dettagli. Nel frattempo, vi consigliamo di andare sul blog a leggere l’approfondimento di Bo de Vries, Lead Community di Guerrilla.

