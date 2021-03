Il nuovo gioco di Sumo Digital, Hood: Outlaws and Legends, ci presenta un nuovo trailer dedicato ai dettagli della mappa Graveyard

Tra gli studi third party più attivi possiamo annoverare senza dubbio Sumo Digital, che a pochi mesi dal riuscito Sackboy: A Big Adventure, si appresta a lanciare su PC e console il suo prossimo lavoro, Hood: Outlaws and Legends. Il titolo, sviluppato sotto l’ala protettrice di Focus Home Interactive, debutterà tra un paio di mesi, e le informazioni che vengono diffuse di volta in volta non fanno altro che aumentare la curiosità attorno a questo PvPvE medievale.

Mostrato per la prima volta nel corso dello State of Play dello scorso agosto, il gioco torna oggi protagonista delle scene grazie ad un nuovo trailer, che ci mostra i dettagli della mappa di gioco nota come Graveyard: scopriamola insieme.

Hood: Outlaws and Legends, trailer per la mappa Graveyard

Il nuovo filmato diffuso da Focus Home Interactive punta i riflettori su una delle mappe di gioco, che andranno a caratterizzare il titolo multiplayer firmato Sumo Digital. La zona in questione ci presenta un’arena strutturata lungo più livelli, che può vantare sia aree al chiuso che all’aperto, che andranno a caratterizzare labirintiche catacombe, moli pesantemente custoditi, mura diroccate che celano entrate segrete, un castello fortificato e molto altro ancora.

Tutti i dettagli sono visibili nel trailer che potete trovare qua sotto.

Hoods: Outlaws and Legends presenterà quattro distinte classi giocabili, Ranger, Cacciatore, Combattente e Mistico, e si concentrerà nel proporre un’esperienza PvPvE. Il tutto sarà disponibile a partire dal prossimo 10 di Maggio, nelle versioni PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, and PC, e se magari siete intenzionati ad acquistarlo a prezzo scontato, lo potete trovare su Instant Gaming.

Siete interessati al nuovo lavoro Sumo Digital? Come sempre siamo ansiosi di sapere le vostre impressioni, che potete lasciarci nella sezione dei commenti, qua su tuttoteK.