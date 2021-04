Hood Outlaws and Legends: ecco le performance su Xbox Series X e PS5

Hood Outlaws and Legends arriverà a breve e sono state appena rilasciate informazioni sulle prestazioni del titolo su PS5 e Xbox Series X

Sumo Digital e Focus Home Interactive sono pronti a farvi entrare nel vivo dell’azione PvPvE in salsa medievale con il loro prossimo Hood: Outlaws and Legends e, in base a ciò che abbiamo visto del gioco finora, quella offerta dal titolo sembra decisamente una prospettiva intrigante (il fatto che verrà lanciato a un prezzo di listino di meno di 30 euro non guasta, c’è da ammetterlo). Il gioco, ovviamente, sarà disponibile anche su piattaforme di nuova generazione quando uscirà, e ora sappiamo almeno un po’ cosa aspettarci da Hood Outlaws and Legends in formato PlayStation 5 e Xbox Series X. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Hood Outlaws and Legends: 60 FPS su Xbox Series X e S e PS5, ma non finisce qui!

Parlando in un’intervista con Wccftech, il game director Andrew Willans ha confermato che Hood: Outlaws and Legends girerà a 60 frame al secondo su Xbox Series X / S e PlayStation 5 e supporterà anche il ray-tracing allineandosi, di fatto, agli standard degli altri titoli sulle ultime piattaforme rilasciate. Tuttavia, i dettagli esatti su quale sarà la risoluzione target su ciascuna piattaforma verranno condivisi in seguito.

“Puntiamo a un solido 60 FPS e ray tracing per entrambe le console, e le risoluzioni finali saranno confermate (dopo l’ottimizzazione) e comunicate prima del lancio”, ha detto Willans. Hood: Outlaws and Legends verrà lanciato per PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One e PC il 7 maggio. Qualche tempo fa vi abbiamo mostrato anche il trailer per l’intrigante mappa Graveyard che sarà disponibile al lancio, potete guardarlo qui.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.