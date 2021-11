È uscito il trailer di Honor of Kings: The World, il nuovo RPG tratto dal popolare MOBA ispirato a League of Legends

Il trailer di Honor of Kings: The World è online, e promette parecchia azione. Il popolare MOBA sviluppato da TiMi Studio Group e prodotto da Tencent Games (azienda che nel 2015 ha acquisito Riot Games) farà un salto di qualità, e dal mobile passerà a un multipiattaforma, grazie a un nuovo RPG che promette di essere il nuovo Monster Hunter. Si vociferava, infatti, già da tempo, una collaborazione fra Xbox Games e TiMi.

Honor of Kings: The World, nel trailer il primo gameplay

Nel trailer di Honor of Kings: The World, si vedono chiaramente le nuove dinamiche di gioco che caratterizzeranno questo RPG: ambientato in una terra di chiara ispirazione cinese/orientale, il giocatore combatterà contro giganteschi mostri (anch’essi ispirati alla mitologia orientale). Si può notare nel video di presentazione una dinamica di gioco estremamente simile a quella dei vari capitoli di Monster Hunter, con una schivata veloce e un cambio d’armi altrettanto rapido. È presente anche un AI che aiuterà il giocatore nella sua avventura.

Honor of Kings: The World nasce sulla cresta dell’onda della popolarità di Honor of Kings, il MOBA nato nel 2015 da Timi Studio Group come richiesta di Tencent (dopo l’acquisizione di Riot Games, che si era rifiutata di produrre una versione mobile di League of Legends). Il popolare gioco mobile infatti vanta già 100 milioni di giocatori attivi ogni giorno, e con questa abile mossa di marketing (e con questo trailer accattivante) sembra sia pronto a prendere il posto che gli spetta accanto a RPG come The Elder Scrolls: Skyrim, i vari Dragon Age e, per l’appunto, Monster Hunter.

