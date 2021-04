Homefront The Revolution: port nativo in 4K di TimeSplitters 2 come easter egg

TimeSplitters 2, sebbene segreto, è interamente giocabile all’interno di Homefront: The Revolution come easter egg inserendo un codice

Le domande a cui può rispondere chiunque, su Twitter, sono spesso fonte di grandi soddisfazioni, specialmente quando a rispondere è qualcuno coinvolto nell’industria videoludica e può rivelare chicche come un port integrale di TimeSplitters 2 all’interno di Homefront: The Revolution. È quanto è avvenuto nel corso del periodo pasquale, quando l’ex membro di Dambuster Studios Matt Phillips ha citato questa inedita versione 4K del classico sparatutto come il suo easter egg preferito di sempre. Ovviamente, non possiamo dire che Phillips sia stato imparziale: la sorpresa in questione l’ha inserita lui.

In Homefront: The Revolution, parole sue, Matt Phillips ha messo TimeSplitters 2

Se torniamo a parlare di Homefront: The Revolution dopo che l’esistenza di TimeSplitters 2 nel gioco è stata rivelata diversi giorni fa, è perché il resto del gioco originale si può giocare tramite un codice segreto. A quanto pare, però, il blocco note su cui Phillips aveva segnato il cheat da inserire è andato perduto. Per fortuna, però, Spencer Perreault di Xbox ha in seguito twittato il codice in questione, e i conseguenti retweet da parte della community hanno fatto il resto. Naturalmente, tutto questo rimane perfettamente legale: si parla di due giochi che condividono sia gli sviluppatori che i detentori delle IP.

Here is a nice writeup. You can just enter the code on the level select screen for the easiest result. pic.twitter.com/ovUXyohqAr — Lance McDonald (@manfightdragon) April 9, 2021

Potete testare l’efficacia del cheat su tutte le piattaforme per cui è disponibile lo sparatutto open world del 2016: PC, PS4 ed Xbox One. Per amor di semplicità, le diverse modalità del classico FPS sono ripartite tra altrettanti differenti codici. I trucchi vanno inseriti in prossimità dell’apposito cabinato. In attesa di un possibile terzo capitolo della saga, per ora dovremo farci bastare tutto ciò su cui possiamo mettere le mani, supponiamo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo codice? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.