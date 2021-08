Hogwarts Legacy: intravisto il gioco in un teaser PlayStation

Grazie ad un teaser pubblicato sui profili social ufficiali di PlayStation, abbiamo potuto vedere alcuni spezzoni di Hogwarts Legacy: che sia l’indizio che nuove notizie stanno arrivando, oppure un semplice reminder?

I fan dell’universo di Harry Potter stanno probabilmente scalpitando nell’attesa dell’arrivo di Hogwarts Legacy. Presentato per la prima a settembre 2020 durante uno il PlayStation 5 Showcase, il titolo ha saputo immediatamente catturare l’attenzione dei seguaci della saga ideata da J. K. Rowling, presentandosi come l’unico open-world action-rpg ambientato nel Wizarding World. Dopo il suo rinvio al 2022, non abbiamo più avuto molte notizie sul titolo, e ciò forse ancora per poco: sui profili ufficiali di PlayStation è stato postato un brevissimo teaser sulle proprie console, e tra i vari giochi mostrati vi è anche qualche scena di Hogwarts Legacy. Che ciò significhi qualcosa di importante?

Hogwarts Legacy mostrato nel teaser PlayStation

Chiaramente questa notizia va presa dandole il giusto peso, in quanto si tratta solo di qualche spezzone di gameplay già visto nel trailer originale. Come già accennato, nel teaser di PlayStation vengono presentati vari giochi, tutti ovviamente giocabili sulle console di casa Sony, e tra cui anche Hogwarts Legacy. Tutto ciò non significa neanche che Hogwarts Legacy sarà esclusiva Sony: abbiamo già avuto al conferma che il gioco uscirà anche per PC e console Microsoft, per cui non c’è niente da temere.

😂😱🧐😎🥺😤😍 We know how you feel. pic.twitter.com/E4vuj9Opan — PlayStation (@PlayStation) August 27, 2021

Ciò che ci si può chiedere però è se questa mossa può significare qualcosa per l’immediato futuro. Come abbiamo detto prima, il gioco doveva uscire originariamente nel 2020, ma è stato rimandato al 2022, senza però che venissero fornite finestre di lancio più specifiche. Siccome ormai stanno giungendo gli ultimi mesi di questo 2021, possiamo forse aspettarci di vedere nuovi aggiornamenti sullo sviluppo di Hogwarts Legacy. Magari anche una data di uscita, chissà.

Per rimanere aggiornati su Hogwarts Legacy e su tutti i più importanti titoli del momento, non ci resta che invitarvi a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.