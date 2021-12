Hogwarts Legacy: Sumo Digital è coinvolta nel progetto!

L‘azienda produttrice Sumo Digital ha annunciato di essere stata coinvolta nel progetto di Hogwarts Legacy insieme ad Avalanche Software e Portkey Games

Nello sviluppo di Hogwarts Legacy è stata ufficialmente coinvolta un’altra casa produttrice: si tratta di Sumo Digital. L’azienda è già nota per aver lavorato a titoli come Forza Horizon 5 e Sackboy: A Big Adventure. Questa è una ottima novità, se si pensa che non molto tempo fa il lead designer del gioco si era dimesso da Avalanche e aveva lasciato i fan con il fiato sospeso per quanto riguarda lo sviluppo del titolo.

Hogwarts Legacy: Sumo Digital non è l’unica azienda coinvolta

Sumo Digital non è l’unica azienda coinvolta nello sviluppo di Hogwarts Legacy: il gioco è sviluppato soprattutto da Avalanche Software e da Portkey Games. Non tutto il comparto Sumo Games è coinvolto nel progetto: sono solo Sumo Nottingham, nata nel 2016, e Red Kite Games, che è stata acquisita nel 2019, ad aver preso parte alla produzione. La notizia del coinvolgimento di Sumo Digital nel development del gioco è stato annunciato in un tweet della stessa azienda.

We are very excited to share the news that two of our studios – @RedKiteGames and Sumo Nottingham – are involved in the upcoming Hogwarts Legacy videogame. pic.twitter.com/tNHHv9HyXe — Sumo Digital (@SumoDigitalLtd) December 9, 2021

Cosa sappiamo di Hogwarts Legacy? Sarà un open world action RPG ambientato nell’universo del maghetto con la cicatrice più famoso del mondo, e sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One e Series X/S. Il teaser del gioco è stato anticipato in un trailer di PlayStation durante il PlayStation 5 Showcase della scorsa estate. La data d’uscita, dopo un primo annuncio che lo dava disponibile sugli scaffali il 31 dicembre 2021 (subito smentito come placeholder Amazon), è stata rinviata al 2022 (probabilmente Aprile). Non ci resta che attendere ulteriori novità dai canali ufficiali degli sviluppatori del gioco, dato che ora sembra che il progetto sia di nuovo tornato in carreggiata.

