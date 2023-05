Hogwarts Legacy: disponibile da oggi la versione PS4 e Xbox One

Hogwarts Legacy è da oggi disponibile su PS4 e Xbox One. Dopo oltre 15 milioni di copie vendute e un miliardo di dollari guadagnati. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa “nuova” release

Dopo oltre 15 milioni di copie vendute e un miliardo di dollari di incassi a livello mondiale dal lancio del 10 febbraio per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, Hogwarts Legacy – l’action RPG open-world acclamato da pubblico e critica – è da oggi disponibile per PS4 e Xbox One. Il titolo è stato Pubblicato da Warner Bros. Games sotto l’etichetta Portkey Games e sviluppato da Avalanche Software.

Hogwarts Legacy: PS4, Xbox One e ulteriori dettagli

Hogwarts Legacy racconta una storia originale che mette i giocatori al centro della loro personale avventura nel mondo magico e li invita a tuffarsi in un viaggio epico nei panni di uno studente o una studentessa del quinto anno di Hogwarts che ha la rara abilità di attingere a un’antica, potente magia. Con l’aiuto della Guida pratica alla magia e l’istruzione impagabile ricevuta da professori e altri personaggi, i fan scopriranno una trama avvincente piena di misteri e sfide mozzafiato.

In attesa del 25 luglio, quando Hogwarts Legacy uscirà per Nintendo Switch, la magia continua: il 23 maggio David Yates riceverà la Stella della Mole a Torino presso Il Museo Nazionale del Cinema. Il regista che ha portato sul grande schermo quattro capitoli della serie di film di Harry Potter sarà anche protagonista di una masterclass e introdurrà la visione di Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2

