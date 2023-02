Hogwarts Legacy: come ottenere gratis il Mantello di Merlino!

Se avete perso l’opportunità di riscattare il Mantello di Merlino in Hogwarts Legacy la scorsa volta, Avalanche Software vi offre una seconda possibilità di ottenerlo gratis: scoprite insieme a noi come fare

A due settimane dal lancio è quasi eufemistico dire che Hogwarts Legacy (qui la nostra recensione!) sia un effettivo successo commerciale. Arrivato lo scorso 10 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X | S, dopo il rinvio delle versioni old-gen e Nintendo Switch, il titolo di Avalanche Software e Warner Bros ha spopolato, nonostante le critiche e i tentativi di boicottaggio correlati alla contestatissima (e altrettanto contestabile) figura dell’autrice del mondo originale, J.K.Rowling. Un successo anche e soprattutto su Twitch, con gli sviluppatori che hanno creato Twitch Drop e ricompense gratuite appositamente per gli spettatori dei canali che hanno aderito all’iniziativa. Una fra queste era il Mantello di Merlino, resa accessibile per un periodo di tempo limitato come Drop, ma poi rimossa da Avalanche. State tranquilli però: sta per tornare!

Se avete mancato l’opportunità di riscattare il Mantello di Merlino non disperate: la ricompensa sta per tornare. Disponibile esclusivamente come Twitch Drop del canale di Avalanche Software, potrete nuovamente partecipare a uno stream appositamente creato per la distribuzione della ricompensa. Lo streaming avrà inizio alle 23 di domani, venerdì 24 febbraio. Dovrete seguirlo per un minimo di venti minuti e aver attivato la possibilità di ottenere Twitch Drops sul vostro account.

Il Mantello di Merlino torna come Twitch Drop in Hogwarts Legacy!

Avalanche non ha ancora confermato nulla su un’eventuale prossima stream, quindi non sappiamo se questa sarà l’ultima possibilità messa a disposizione per ottenere la ricompensa. Domani 24 febbraio sarà anche l’ultimo giorno in cui saranno disponibili gli altri quattro Twitch Drops, ossia Dragon-Eyed Spectacles, Urchin Hat, Carmine Lightning Scarf e il Lilac Ensemble. Per questi ultimi quattro potrete semplicemente sintonizzarvi su un canale Twitch che sta trasmettendo Hogwarts Legacy e che ha i Drop attivi. Seguite lo streaming per due ore consecutive e li otterrete tutti.

Domani, venerdì 24 febbraio, tornerà disponibile il Twitch Drop del Mantello di Merlino in Hogwarts Legacy sul canale Twitch di Avalanche Software. Fateci sapere se avete già riscattato la ricompensa qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!