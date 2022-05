Hogwarts Legacy: confermato il supporto al DualSense su PS5

“Accio DualSense”: il controller di PS5 e tutte le feature della nuova console di Sony si contendono il Cappello Parlante in Hogwarts Legacy

Avalanche Software e Portkey Games hanno appena rivelato alcuni nuovi dettagli in merito ad Hogwarts Legacy, uno su tutti il supporto a DualSense e alle varie feature di PS5. I grilletti adattivi del controller, nonché il suo feedback aptico, sono solo due degli strumenti che i giocatori potranno sfruttare a dovere per calarsi nel mantello degli studenti. Gli effetti del controller, naturalmente, saranno implementati maggiormente sulla metà destra, in modo tale da simulare al meglio la sensazione di impugnare una bacchetta. No, non è detto che la vibrazione simuli anche il sambuco.

Expecto vibratio: il DualSense e le funzioni di PS5 per Hogwarts Legacy

Le feature di PS5 in Hogwarts Legacy, però, non si fermano certo al solo DualSense. Al di là della sensazione tattile della tritatura degli ingredienti durante la lezione di Pozioni o della scopa virtuale tra le mani, anche l’illuminazione del controller sarà implementata in base agli incantesimi. Oppure, naturalmente, anche a seconda del colore della propria Casa. Infatti Corvonero mantiene il classico blu con una sfumatura di bronzo, mentre Grifondoro sarà come sempre scarlatto e oro. In quanto all’aspetto grafico, ci saranno due modalità principale: fedeltà e performance. Insomma, un quadro molto promettente!

La risoluzione in 4K sarà supportata, ma probabilmente è anche a questo che serve la modalità fedeltà. La modalità performance, invece, consiste in un framerate più alto. In aggiunta a tutto questo, l’audio in 3D viene supportato da suoni aggiuntivi riprodotti dall’altoparlante sul controller. Ci si può anche aspettare dei tempi di caricamento rapidi dall’SSD della console, nonché del supporto alle Activity Card e alle feature di aiuto. A discapito delle funzioni legate al monolito bianconero, il gioco è previsto anche su PS4, Xbox One, Xbox Series X ed S, Nintendo Switch e PC nel periodo natalizio.

Ora sta a voi dirci la vostra: accetterete la vostra civetta con annesso invito? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.