Hitman 3, tutte le novità del secondo anno: Ray Tracing, PC VR e molto altro

Si avvicina l’inizio del secondo anno post-lancio di Hitman 3, IO Interactive ha in serbo molte sorprese tra cui il Ray Tracing e il PC VR

IO Interactive ha svelato i suoi piani per un altro anno di contenuti post-lancio per l’apprezzatissimo Hitman 3, alias l’ultimo titolo della celebre saga stealth dell’Agente 47, questi includeranno il supporto al Ray Tracing e al PC VR. A partire dal 20 gennaio 2022, l’anno 2 presenterà nuove mappe, storie e modalità insieme ad altre funzionalità per 12 mesi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Hitman 3: se giocate il titolo su PC prossimamente potrete godervelo in Ray Tracing e con la realtà virtuale PC VR

Grosse novità per Hitman 3: Il Ray Tracing è confermato anche per PC, mentre la realtà virtuale del PC VR arriverà sulla stessa piattaforma prima dell’inizio dell’anno 2. Alcune delle nuove modalità che i giocatori possono aspettarsi includono Elusive Target Arcade. Viene pubblicizzata come “l’ultima sfida di Elusive Target in una modifica alla formula stabilita in questa modalità di gioco preferita dai fan”. I contenuti aggiunti alla modalità saranno permanenti: aspettatevi maggiori dettagli all’inizio di gennaio 2022. È previsto anche un “aggiornamento importante” per la primavera del 2022.

Con queste premesse dovrebbe certamente essere interessante vedere come andrà a finire l’anno 2 del gioco. Hitman 3 ha offerto i Seven Deadly Sins, una serie di espansioni in sette parti che aggiungono nuovi costumi e sfide per l’Agente 47, nel suo primo anno insieme alle stagioni. Resta da vedere se IO Interactive sta adottando lo stesso approccio o meno per il futuro, quindi restate sintonizzati. Lo sviluppatore ha anche confermato che la trilogia di World of Assassination ha avuto 50 milioni di giocatori fino ad oggi e che Hitman 3 è il titolo di maggior successo della serie di tutti i tempi. Per quanto riguarda gli altri progetti del celebre studio danese ci sono ancora poche informazioni sul misterioso Project 007, una sorta di ambizioso tributo a James Bond (il cui protagonista non dovrebbe avere le sembianze di alcun attore che ha interpretato lo storico agente segreto nel corso delle sue varie apparizioni cinematografiche). Qualche tempo fa IO Interactive aveva pubblicato vari annunci lavorativi per questa produzione, maggiori dettagli al riguardo in questo articolo.

