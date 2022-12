High on Life: le vendite su Steam superano anche i tripla A

High on Life è il videogioco terze parti più giocato al lancio su Game Pass, e su Steam le sue vendite hanno superato anche titoli AAA

È passata circa una settimana dal lancio di High on Life, il titolo grazie ad una sorprendente esplosione di popolarità è stato il videogioco più giocato al lancio su Game Pass, registrando persino un record di vendite su Steam e superando alcuni titoli blasonati. A tal riguardo Microsoft ha fatto un annuncio che aggiunge ulteriori dettagli.

High on Life, record di vendite su Steam e non solo

Attraverso un post su Xbox Wire possiamo leggere che il giorno del lancio di High on Life su Game Pass ha largamente ripagato la casa di sviluppo Squanch Games, il titolo è stato infatti il più grande lancio su Game Pass del 2022. E non soltanto, High on Life è anche il più grande lancio di sempre di un gioco di terze parti sul servizio Microsoft, registrando anche un record di vendite su Steam. La stessa Microsoft ha precisato che la stima è basata sul coinvolgimento dei videogiocatori in base alle ore giocate nei primi cinque giorni dal lancio del titolo. Mike Fridley, Studio Director e COO di Squanch Games ha dichiarato:

Questa è stata la prima volta che abbiamo lanciato un gioco con Game Pass, e siamo rimasti sbalorditi dalla risposta dei giocatori che hanno reso il gioco il più popolare su Game Pass in questo momento.

Recentemente è stato rivelato che High on Life è in cima alle classifiche di Game Pass nei giochi attuali più popolari, superando persino videogiochi come Minecraft e Forza Horizon 5, anche per questo il successo di High on Life è stato sorprendente per molti, senza considerare che si tratta di una nuova IP di uno sviluppatore indie. High on Life, di cui è possibile leggere qui una nostra interessante guida, ha scosso anche le classifiche di vendita settimanali di Steam al momento del lancio, superando videogiochi che portano il nome di Call of Duty: Modern Warfare 2 e FIFA 23.

Per rimanere aggiornati non vi resta che seguire le pagine di tuttoteK, e se siete interessati al gioco fare un salto su Instant Gaming dove sarà possibile acquistarlo ad un prezzo decisamente scontato.