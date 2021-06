Hideo Kojima: spunta una foto del tesserino del Summer Game Fest

I tease di Hideo Kojima non sono mai stati così tanto espliciti: ora il game designer impugna fieramente un badge del Summer Game Fest

Il fermento che precede l’E3 è tangibile, come vi sarete accorti dal nostro scalpitio con l’evento del weekend di Smash, ma ora Hideo Kojima ha pensato bene di versare benzina sul fuoco del Summer Game Fest. Quest’anno, il sostituto dell’E3 tanto voluto da Geoff Keighley (mente dietro i Game Awards) durante la pausa pandemica dell’anno scorso procederà fianco a fianco con l’originale, e il primo evento (“Kickoff”, calcio d’inizio) segnerà l’inizio del delirio estivo. Non a caso, dunque, il leggendario game designer ha voluto sorriderci impugnando un badge per un accesso VIP.

Metal Gear Summer Game Fest, ospite d’onore Hideo Kojima

Non sapremmo se aspettarci chissà quale annuncio a “soli” due anni da Death Stranding, ma l’assistente personale di Hideo Kojima ha condiviso su Twitter una foto in cui il capo impugna un tesserino del Summer Game Fest. Fare due più due è molto semplice, in realtà: se non altro, è praticamente sicuro che il visionario game designer sarà quantomeno presente all’evento. Non sapremmo dire in quale veste, ma nel caso di annunci in largo anticipo sapremo quale titolo ci lascerà per mesi in cerca dell’indizio più striminzito. Vi lasciamo consultare il post in pace.

Saprete tutti che Kojima è anche la mente dietro a Metal Gear Solid, e che da sempre il leggendario designer mira a portare innovazione nell’industria videoludica con il proprio amore per le esperienze di stampo cinematografico. Non tutte le sue idee prendono piede, come è avvenuto su Game Boy Advance con lo sfortunato Boktai, ma questo non gli impedisce di ritrovarsi a piè sospinto sotto i riflettori. Di recente, Ayako/“Touchy” (l’assistente) ha fatto scalpore per aver colto Kojima nel mezzo di una pausa pranzo con l’insegna di Sony in bella vista. Speriamo di sapere entro il weekend se l’ago della bilancia pende verso PlayStation o verso Xbox.

