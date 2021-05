Hideo Kojima offre nuovi indizi sulla collaborazione con Sony

Nonostante i rumor, una foto ritrae Hideo Kojima nelle immediate vicinanze della sede centrale di Sony: possibile collaborazione in vista?

La figura di Hideo Kojima è stata ultimamente al centro di una chiacchierata possibile collaborazione con Microsoft, ma negli ultimi tempi sembra che l’ago della bilancia punti maggiormente verso Sony. Il tweet di oggi da parte di una collaboratrice del game designer mostra infatti la vulcanica mente creativa alle prese con un hamburger durante la pausa pranzo. Detto così sembra solo gossip spicciolo, ma in realtà dietro a un semplice spuntino sembrerebbe celarsi molto di più. Sullo sfondo è infatti ben visibile l’insegna del colosso nipponico dalle tinte cobalto, e la scena speculativa sta già procedendo a piè sospinto.

Sony: un indizio di Hideo Kojima

L’insegna di Sony dietro la mensa dove Hideo Kojima sta mangiando si presta alle interpretazioni più disparate. In generale, però, il sospetto silenzio stampa della “grande S” lascia presagire che qualcosa, in effetti, stia bollendo in pentola. Non sapremmo dire se Death Stranding, in cui il game designer ha degnamente sfruttato la collaborazione con l’attore Norman Reedus per l’ormai defunto progetto Silent Hills, riceverà un seguito. Tuttavia, con le tempistiche dello sviluppo degli ambiziosi titoli di Kojima Productions è difficile che il prossimo progetto sia stato in cantiere abbastanza a lungo per un possibile annuncio.

Il fermento pre-E3 contribuirà a portare non poca tensione nelle notizie di settore fino a metà giugno. Stando all’insider Jeff Grubb la presentazione di Microsoft potrebbe non essere “niente di che”, mentre oggi stesso potremmo vedere l’annuncio del fantomatico Nintendo Switch Pro. Sul fronte di Sony, invece, abbiamo finora la conferma di una presentazione di Horizon Forbidden West prevista per stasera alle 23:00. Con tutto quello che sta per essere rivelato, dunque, Kojima e la sua t-shirt – che i fan stanno già analizzando minuziosamente – sono l’ultimo degli enigmi.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della foto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.