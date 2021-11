Hideo Kojima: il director è forse al lavoro su un nuovo gioco con Norman Reedus

Un nuovo gioco di Hideo Kojima potrebbe essere in via di sviluppo, includendo anche un ritorno di Norman Reedus

Durante la settimana, Hideo Kojima ha avuto modo di realizzare un altro degli obiettivi più importanti nella sua intera carriera di director, aprendo un nuovo studio appartenente alla Kojima Productions a Los Angeles, in California. Ciò che rende speciale questa espansione della sua azienda è come la nuova sezione non si baserà sull’esclusivo sviluppo di videogiochi.

Lo scopo di questa sede americana sarà infatti creare un universo più espanso delle opere della casa videoludica, puntando alla creazione di media audiovisivi, che si estenderanno dai film e le serie TV fino anche alla musica. Inoltre, sembra che le vere soprese siano ancora da rivelare: almeno questo è ciò che viene da pensare dopo aver visto quello che potrebbe essere un anticipo del nuovo gioco di Hideo Kojima, che avrà in esso anche Norman Reedus.

Possibile ritorno di Norman Reedus in un nuovo gioco di Hideo Kojima

Death Stranding, la sua prima opera sviluppata dopo aver fondato il proprio studio, è tornata alla ribalta quest’anno sotto forma di Director’s Cut, apportando all’interno del titolo originale un vasto numero di dettagli aggiuntivi, insieme a storie secondarie ed alcune funzionalità. Eppure, sin dall’inizio del 2021 si vociferava in realtà riguardo i possibili lavori per un secondo capitolo, soprattutto in seguito alle parole dell’attore protagonista che avrebbero confermato come ci fossero dei “negoziati” a riguardo.

Adesso si vaglia l’ipotesi di un nuovo gioco a seguito di un tweet pubblicato nelle scorse ore, dove Hideo Kojima avrebbe allegato un’immagine con all’interno un uomo che indossa una maglietta bianca, degli stivali neri, e che sembra essere proprio Norman Reedus. Nel tweet in questione vi è anche un commento da parte del director, che dichiara di aver “recentemente revisionato il piano e il copione, e sperimentato con tutto il resto”.

Tra le risposte, vi è anche uno “sguardo inquisitorio” di Geoff Keighley, il conduttore dei sempre più imminenti The Game Awards 2021. Non sappiamo dire se ciò possa significare un possibile futuro annuncio da parte del creatore giapponese, e dunque non ci rimane altro che attendere ulteriori sviluppi. Ricordiamo come alcuni rumor precedenti sostenevano anche lo sviluppo di due esclusive, una per Xbox e una per PlayStation, che includevano anche la realizzazione di un nuovo Silent Hill con Reedus.

