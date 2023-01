Hi-Fi Rush: e su PS4 e PS5?

Il nuovissimo action/rhythm game, Hi-Fi Rush, arriverà mai su PS4 e PS5? Scopriamo i dettagli in questa news

Solamente qualche giorno fa non eravamo nemmeno a conoscenza dell’ultima fatica di Tango Gameworks (sì, parliamo proprio degli autori di The Evil Within, di cui trovate a questo link la nostra recensione del secondo capitolo), ma da quando il titolo è stato presentato, ed immediatamente lanciato a sorpresa durante il Developer Direct dello scorso 25 gennaio, il web sembra essere letteralmente impazzito. Di fronte a tanto inaspettato successo molti possessori di PS4 e PS5 si stanno probabilmente ponendo la stessa domanda: Hi-Fi Rush sarà disponibile anche su console Sony?

Hi-Fi Rush arriverà su Ps4 e PS5?

Dicevamo che, da qualche giorno, sul web piovono le lodi per l’ultima opera di Tango Gameworks. Trattasi di un coloratissimo titolo che mescola sapientemente meccaniche action/adventure ed un cuore da rhythm game. Non è tutto, come si può ammirare anche dal trailer che trovate qua sotto, il gioco vanta anche animazioni ed un comparto grafico davvero riusciti, che si fanno ammirare in tutto il proprio splendore su PC e Xbox. Già, ma su PlayStation?

Sfortunatamente se siete possessori di console di casa Sony e volete provare il titolo in questione, dobbiamo darvi una brutta notizia: infatti, al momento Hi-Fi Rush non è disponibile PS5 e PS5. Non ci è dato sapere se si tratta solo di un’esclusiva temporale e se in futuro verrà mai sviluppata una versione per PlayStation, ma attualmente il titolo è disponibile solo su PC e Xbox Series X/S, nonché incluso anche nel catalogo di Xbox Game Pass.

E voi che cosa ne pensate? Vi siete già tuffati in questo nuovissimo titolo? Fatecelo sapere nei commenti