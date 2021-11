Hellblade: Senua’s Sacrifice, disponibile il Ray Tracing per la versione PC

Hellblade: Senua’s Sacrifice torna sotto i riflettori grazie all’aggiunta del Ray Tracing per la versione PC del gioco

Ormai Hellblade: Senua’s Sacrifice è ricordato ancora oggi come un titolo sorprendente sotto molti aspetti, tra cui il lato tecnico che è stato da poco migliorato grazie al Ray Tracing per la versione PC. Dopo la sua ottimizzazione su Xbox Series X/S, Ninja Theory ha finalmente rilasciato un nuovo aggiornamento per Hellblade: Senua’s Sacrifice su PC da non perdere. Ciò aggiunge diversi miglioramenti alla grafica, inclusi materiali aggiornati, particelle e livello di dettaglio aumentato insieme al supporto per il ray tracing. Ci sono tre preimpostazioni tra cui scegliere per attivare il Ray Tracing: basso, medi0 ed alto.

Hellblade: Senua’s Sacrifice è stupendo grazie al Ray Tracing per PC

Il Ray Tracing per la versione PC di Hellblade: Senua’s Sacrifice è una chicca ben gradita e coloro che desiderano la qualità migliore dovrebbero optare per impostarlo ad alto, visto che contiene riflessi e ombre esclusive. Altre caratteristiche includono il supporto per Direct X 11 e 12, Nvidia DLSS e upscaling FSR di AMD. Se ciò non bastasse, sono state aggiunte varie opzioni di accessibilità come l’opzione per il daltonismo, il controller completo e la rimappatura della tastiera e la personalizzazione dei sottotitoli.

Vi ricordiamo che Hellblade: Senua’s Sacrifice è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, Xbox Series X/S e PC. Il suo sequel, Senua’s Saga: Hellblade 2, è esclusivo per Xbox Series X/S e PC con voci che affermano che apparirà ai The Game Awards 2021. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 9 dicembre, quindi resta sintonizzato per maggiori dettagli.

