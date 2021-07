Hearthstone: informazioni sulla nuova espansione Uniti a Roccavento

Blizzard ha annunciato la prossima espansione che uscirà per Hearthstone, denominata Uniti a Roccavento e contenente 135 nuove carte. Vediamo di seguito di preciso quali sono le novità, così da poterci preparare al meglio

Lo studio di sviluppo di Blizzard ha di recente annunciato la nuova espansione del proprio gioco di carte free-to-play, e le novità sembrano essere tante. Tale nuova espansione di Hearthstone, composta dalla bellezza di ben 135 nuove carte, si chiama Uniti a Roccavento, e, come intuibile, si ispira alle gesta dei più importanti eroi dell’Alleanza che, in qualche modo, sono legati a questa importantissima città dell’universo di World of Warcraft. Vediamo quindi di seguito di esplorare tutte le novità, così da averci un’idea migliore di che cosa ci aspetta.

Hearthstone: tutte le novità di Uniti a Roccavento

In questa espansione troveremo tante nuove aggiunte, tra cui anche nuove meccaniche di gioco interessanti. È il caso delle Serie di Missioni, nuova meccanica assegnata a tutte le classi, ognuna delle quali offrirà uno sguardo alle storie che hanno formato i nuovi mercenari introdotti nell’Anno del Grifone. I giocatori inizieranno la partita con le carte Serie di Missioni in mano e verranno ricompensati con potenti effetti in gioco dopo aver completato le sfide proposte, fino alla terza e ultima missione, superata la quale i giocatori otterranno in mano un servitore leggendario. Un’altra aggiunta alle meccaniche di gioco è lo Scambio. A seconda della situazione, le carte con Scambio offriranno ai giocatori, oltre ai loro effetti standard, la possibilità di reinserirle di nuovo nel proprio mazzo al costo di 1 Mana, pescando un’altra carta eventualmente più utile in quella situazione.

Oltre a Serie di Missioni e lo Scambio, vi è anche da parlare delle Cavalcature e di Ferri del Mestiere. Con la prima meccanica, si inaugura una nuova tipologia di servitori, che vengono inizialmente lanciati come magie per potenziare i propri servitori standard già in campo, e poi, una volta che tali servitori potenziati vengono distrutti, vengono evocati al loro posto. I Ferri del Mestiere sono invece un nuovo tipo di armi passive con abilità uniche al posto dei normali valori d’Attacco, come, per esempio, il Kit per Gioiello Prismatico del Paladino, che potenzia i servitori nella mano quando un proprio servitore perde Scudo Divino.

Oltre alla nuova espansione di Hearthstone Uniti di Roccavento, è stato presentato anche il prossimo importante aggiornamento per la modalità Battaglia tra cui una sostanziale cambiamento al pool di servitori. La Battaglia introdurrà nuovissime opzioni estetiche nel negozio, permettendo ai giocatori di personalizzare la propria esperienza di gioco. Entrambi i pacchetti, Festa in Spiaggia ed Eroi di Shadowlands includeranno svariati nuovi ritratti di eroi.

Tornando a parlare della prossima espansione, essa è preordinabile con il Pacchetto Uniti a Roccavento e il Mega Pacchetto Uniti a Roccavento, che offrono vari bonus. Nell’attesa, se volete rimanere aggiornati su Hearthstone e su tutti i titoli più importanti del mondo videoludico, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.