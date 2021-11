Halo Infinite: un nuovo trailer racconta l’origine del rampino

343 Industries ha diffuso un nuovo video della serie UNSC Archives. In questo nuovo trailer dedicato alla lore di Halo Infinite viene spiegata l’origine del rampino

In attesa dell’uscita del titolo, i fan di Halo hanno goduto di moltissimi annunci. Preparatevi ad immergervi ancora più a fondo nel mondo dell’iconica serie fps con l’annuncio di nuovi gadget, art book e accessori a tema. Oltre a questo, nella giornata di oggi, il team di 343 ha pubblicato un nuovo trailer che spiega l’origine del nuovo rampino presente nel prossimo Halo Infinite. Il trailer racconta l’ultimo episodio della serie UNSC Archives, aggiungendo ulteriore lore al complesso mondo di Halo. Scopriamo insieme i dettagli.

Un nuovo trailer racconta l’origine del rampino presente nel prossimo Halo Infinite

Dopo il lungo showcase dedicato alla campagna in single player, l’annuncio di una nuova mappa e dopo i dettagli del battlepass per la prima stagione multiplayer, nel corso degli ultimi giorni abbiamo avuto tante informazioni sul nuovo capitolo di Halo. Non è finita qui, perché in attesa del lancio, il team di sviluppo ha divulgato un nuovo video inerente questa volta la fantastica e complessa lore del mondo di Halo. Se lo scorso episodio era dedicato al famoso scudo energetico, questa volta, il nuovo trailer di Halo Infinite è incentrato tutto sul nuovo rampino.

Il video in questione mostra come un’ingegnere civile è riuscita a costruire l’oggetto. Il rampino verrà introdotto per la prima volta in Halo Infinite e, secondo gli sviluppatori, cambierà per sempre l’arsenale di Spartan 117. Non vediamo l’ora dunque di mettere le mani su questo nuovo pezzo dell’equipaggiamento di Master Chief e scoprire come andrà a rivoluzionare il gameplay della serie. Ricordiamo che Halo Infinite arriverà il prossimo 8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

