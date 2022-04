Halo Infinite: ecco i lupi solitari nel trailer della seconda stagione

Siamo tutti quanti in cerca d’amore, lupi solitari con un grande cuore: la seconda stagione di Halo Infinite si mostra in un nuovo trailer

Essendo “Lone Wolves” il titolo della seconda stagione del multiplayer di Halo Infinite, non abbiamo resistito alla tentazione di omaggiare Ivana Spagna, ma il trailer è ben lontano dai toni sognanti della canzone. Invece, l’esperienza free-to-play targata 343 Industries punta alla prossima tappa della “narrazione stagionale”. I lupi solitari a cui allude il nome di questa seconda fase per il titolo introdurranno ufficialmente un tema meno bellico e più spionistico nel mondo di Master Chief e compagnia. Ne ha parlato il direttore creativo del gioco, lasciandoci intuire cosa ci attenderà.

Gente come noi che già divora il trailer / la seconda stagione di Halo Infinite promette bene

Nel parlare della seconda stagione di Halo Infinite, Joseph Staten ha dato un po’ di ulteriore contesto al trailer.

“Chi sono i lupi solitari? Sono Spartan che operano molto dietro la prima linea, ben prima delle retrovie. Portano a interessanti domande, ad esempio: e se due di loro trovassero qualcosa di molto pericoloso, operando in gran segreto? E se avessero portato qualcosa di molto, molto pericoloso nell’accademia? Introducendo qualcosa di tanto pericoloso in un contesto sicuro, voi, in quanto giocatori, come reagireste?”

Staten ha concluso definendo questa “l’idea di base”, ovvero: “ci sono minatori là fuori, che hanno reperito qualcosa di pericoloso e interessante… cosa accade quando lo riportano indietro?”

In seguito all’uscita dello stralcio dell’introduzione che vedete qui sopra, Staten si è sbottonato ulteriormente.

“Vogliamo assicurarci che tutti voi siate al centro della storia, portando avanti gli eventi, e se parte una crisi del genere dovete essere voi la soluzione. Questo filmato vi porta subito al primo evento della stagione… niente spoiler, ma l’interazione tra il problema da risolvere e il giocatore è ciò a cui porta a questa narrazione stagionale.”

L’esistenza di un avatar personalizzabile e le cutscene in prima persona, entrambi elementi paragonabili alla macrotrama di Fortnite, fanno parte di una visione a cui Staten mirava “sin dai primi tempi” con Halo.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo trailer? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.